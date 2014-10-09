Новости Беларуси. Белорусские депутаты ратифицировали договор о создании Евразийского экономического союза. Представляя законопроект, член Совета Евразийской экономической комиссии от нашей страны Сергей Румас отметил, что документ позволяет выйти на качественно новый уровень сотрудничества между странами – его участниками.

Договор предполагает формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

Идея создания Евразийского экономического союза приобрела четкие очертания на встрече президентов стран таможенной тройки в Астане в мае 2014 года. Тогда был подписан договор о создании ЕАЭС. Документ об экономическом Союзе уже утвердили в российской Госдуме и в казахстанском Меджлисе. 9 октября его ратифицировал и Парламент Беларуси.

В Палате представителей договор ратифицировали единогласно. Но перед этим депутаты задали около десятка вопросов, связанных с промышленностью, транспортом и рынком лекарств. Озадаченность вполне обоснованна: площадь ЕЭАС превысит 20 миллионов квадратных километров с населением в 170 миллионов человек. Одним словом, деятельность Союза затронет каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Что увидит простой человек: отсутствие границ (здесь это тоже), свободное движение труда и капитала (свободное перемещение рабочей силы, возможность работать без ограничений граждан Беларуси в России, Казахстане и наоборот).

Интеграция на таком уровне дает возможность беспрепятственно вести бизнес в любой стране–участнице Союза и беспошлинно продавать товар на крупнейшем едином рынке в СНГ. В первую очередь, это позволит государствам ЕАЭС в разы сократить импорт из третьих стран. При этом законы здоровой конкуренции никто не отменял.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Эффект от создания Евразийского экономического союза экономика будет чувствовать постепенно по всем направлениям и по всем отраслям: промышленность, сельское хозяйство, транспорт. По сути, не осталось ни одной отрасли, интересы которой не затронул бы этот договор. Поэтому по каждой отрасли есть «дорожная карта», как стороны будут перекладывать на бумагу те договоренности, которые есть в договоре о создании союза. Вступление Беларуси в этот союз создаст только новые предпосылки для динамичного развития экономики и, в конечном счете, для повышения благосостояния наших граждан.

До того, как прийти в политику, Ольга Политико 20 лет проработала на заводе и ее опасения за реальный сектор экономики понятны. От его эффективности зависит уровень благосостояния каждого белоруса. Чтобы использовать все плюсы от участия в экономическом Союзе, наши предприятия должны продолжить техническое переоснащение.

Ольга Политико, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Постоянно ставится вопрос о необходимости открытия новых высокотехнологичных производств, с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью, с высокопроизводительными рабочими местами. Это не просто слова, это уже жизненная необходимость.

Договор о ЕАЭС одобрили и в Совете Республики. На заседании сенаторы также обсудили структуру, полномочия и порядок работы органов Союза. Предполагается, что штаб-квартира Евразийской комиссии будет находиться в Москве, суд ЕАЭС – в Минске, финансовый регулятор – в Алматы.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Подписание этого договора и ратификация его сегодня — исключительно важный шаг, действительно, такого судьбоносного характера, У нас радикально и качественно изменятся условия дальнейшего развития нашей страны по всем направлениям.

Ольга Коршун, СТВ:

К Евразийскому экономическому союзу планирует присоединиться и Армения. Правительство этой страны уже одобрило договор о вступлении Республики в ЕАЭС. На пути интеграции и Кыргызстан. Там уже утверждена так называемая дорожная карта присоединения.

Евразийский экономический союз должен начать работать с 1 января 2015 года.

Президент Беларуси подписал закон о ратификации договора о Евразийском экономическом союзе.

Андрей Кобяков, глава администрации Республики Беларусь:

Республика ратифицировала этот договор. И в тексте договора полностью воспроизведено заявление, которое сделал глава государства еще 29 мая 2014 года в Астане (на тот момент, когда подписывался данный договор). Буквально две небольших цитаты. Тут заявление заключалось в том, что Республика Беларусь добросовестно будет выполнять свои обязательства в рамках договора и предпримет иные меры по его реализации при условии, что к этому моменту будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничении изъятия в торговле отдельными товарами и оказание отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, реализации автоперевозок и других чувствительных позиций.

В чем суть? Почему было сделано такое заявление и почему наши законодатели сочли необходимым вновь его повторить уже при ратификации? Дело в том, что в процессе подготовки договора о Евразийском экономическом союзе стороны пришли к согласию о том, что до 2025 года уже в процессе функционирования Евразийского экономического союза будут сохраняться те или иные чувствительные для сторон изъятия и ограничения во взаимной торговле, но они строго определены, оговорены, сроки функционирования, глубина, масштабы итак далее.

Более подробно к теме ратификации договора о Евразийском экономическом союзе и интервью главы администрации президента Андрея Кобякова мы вернемся в выпуске новостей за 22.30.