Григорий Рапота: Вузы Беларуси готовят качественных специалистов для национальной экономики и экономики Союзного государства

Новости Беларуси. Белорусские вузы готовят качественных специалистов, востребованных для национальной экономики и экономики Союзного государства. Такое мнение озвучил 8 октября в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Союзный форум инженерно-технического профиля, который в эти дни проходит в белорусской столице, уже зарекомендовал себя как плодотворную площадку в обмене научным опытом между странами.

Основные направления сотрудничества – подготовка талантливой молодежи в области образования, науки и инновационной деятельности, в частности, инновационного предпринимательства.

Планируется, что подобный форум станет традиционным и будет привлекать к себе все больше молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Специалисты этих профессий, как специалисты любой другой профессии, крайне нуждаются в общении, в обмене опытом. Потому что нельзя изолированно, где-то там закрывшись в свою скорлупу, развивать то или иное направление науки или техники, не зная вообще мирового опыта и не знакомясь со специалистами того же профиля. Поэтому этот форум направлен как раз и на решение этой задачи. Я уже не говорю о том, что в процессе таких встреч рождаются какие-то идеи, которые потом воплощаются в какие-то документы. Не только документы, но и реальные программы.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, вице-президент Российской академии наук, иностранный член Национальной Академии наук Беларуси:

Если вы посмотрите на Россию, практически большинство нобелевских лауреатов в науке, физике вышли из четырех учреждений, потому что там были созданы очень мощные научные школы. А в Беларуси, вообще говоря, школа физики Бориса Ивановича Степанова, ее развитие, может быть, и вырастет. Для этого нужны по-настоящему мощные научные школы.