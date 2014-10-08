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Правительство Кыргызстана одобрило «дорожную карту» по присоединению республики к ЕЭП

08 октября 2014 10:32
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Новости Кыргызстана. Правительство Кыргызстана одобрило «дорожную карту» по присоединению республики к Единому экономическому пространству. Решение было принято единогласно. По словам премьер-министра, это еще один шаг на пути вхождения страны в Евразийский экономический союз.

Джоомарт Оторбаев также выразил надежду, что Кыргызстан сможет подписать договор о присоединии к ЕАЭС уже до конца 2014 года.

Вопрос о вхожжении Кыргызстана в Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России будет обсуждаться 10 октября в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Единое экономическое пространство

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