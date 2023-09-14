Начались поставки в Беларусь текстильного сырья из Турции через площадку БУТБ

Белорусское предприятие впервые воспользовалось площадкой промышленных и потребительских товаров универсальной биржи для закупки текстильного сырья в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года по запросам отечественных субъектов хозяйствования на биржевую площадку уже привлечены поставщики данной продукции из четырех стран. Биржевой товарооборот Беларуси и Турции демонстрирует высокую положительную динамику. Так, сумма сделок, заключенных турецкими участниками торгов, за восемь месяцев оказалась на треть больше, чем за весь 2022 год.