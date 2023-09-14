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Белорусские поля обеспечены удобрениями лучше, чем в 2022 году – Минсельхозпрод

14 сентября 2023 06:42
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии продолжают работу в поле. Собрав зерновые, закладывают основу будущих успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские поля обеспечены удобрениями лучше, чем в 2022 году – Минсельхозпрод-1

Набирая необходимый темп, вносят удобрения. Это один из важнейших факторов получения высокого урожая в 2024 году. Как сообщили в Минсельхозпроде, ситуация по обеспечению удобрениями к севу лучше прошлогодней. Так, азотных сейчас 110 % (год назад – 91 %), фосфорных – 43 % и 34 % соответственно. Меньше только калийных, но тогда их было накоплено больше потребности. Максимально форсировать проведение всех видов работ – задача труженикам поля от Президента. 

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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