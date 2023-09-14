Новости экономики за 14.09.2023
Западным санкциям Беларусь и Россия ответили «экспортным маневром» и интеграцией транспортных систем друг друга. Международный коридор «Север-Юг» становится частью новой логистики для внешней торговли стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По подсчетам Евразийского банка развития, до 2030 года на протяжении торгового маршрута реализуют более 100 проектов на 38 миллиардов долларов.
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «СЕВЕР-ЮГ» СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ НОВОЙ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС
Минэкономики позитивно оценивает перспективы развития промышленных предприятий Беларуси
Железнодорожные перевозки по коридору «Север-Юг», который является частью «Шелкового пути» и связывает Беларусь с Китаем, выросли на 62 %. Западным санкциям Беларусь и Россия ответили «экспортным маневром» и интеграцией транспортных систем друг друга. На этом фоне как никогда актуальным стал поиск альтернативных путей доставки товаров в страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Используя транспортный потенциал коридора «Север-Юг», можно снизить затраты на доставку грузов и повысить объем товарооборота как между Беларусью и Россией, так и в рамках сотрудничества Союзного государства с государствами-партнерами.
БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА ОКОЛО 19 МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
БелАЭС за почти три года с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему выработала около 19 миллиардов кВт\ч электроэнергии. Это позволило заместить более 5 миллиардов мЗ природного газа. С вводом в промышленную эксплуатацию второго энергоблока станция будет ежегодно генерировать около 18,5 миллиарда кВт\ч, а это 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии, и замещать около 5 миллиардов м3 импортируемого природного газа в год. Снижение валютной нагрузки на экономику составит более 500 миллионов долларов в год.
Начались поставки в Беларусь текстильного сырья из Турции через площадку БУТБ. Подробнее здесь.