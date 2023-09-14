Новости экономики за 14.09.2023

Западным санкциям Беларусь и Россия ответили «экспортным маневром» и интеграцией транспортных систем друг друга. Международный коридор «Север-Юг» становится частью новой логистики для внешней торговли стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По подсчетам Евразийского банка развития, до 2030 года на протяжении торгового маршрута реализуют более 100 проектов на 38 миллиардов долларов. Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «СЕВЕР-ЮГ» СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ НОВОЙ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС

Минэкономики позитивно оценивает перспективы развития промышленных предприятий Беларуси Железнодорожные перевозки по коридору «Север-Юг», который является частью «Шелкового пути» и связывает Беларусь с Китаем, выросли на 62 %. Западным санкциям Беларусь и Россия ответили «экспортным маневром» и интеграцией транспортных систем друг друга. На этом фоне как никогда актуальным стал поиск альтернативных путей доставки товаров в страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Используя транспортный потенциал коридора «Север-Юг», можно снизить затраты на доставку грузов и повысить объем товарооборота как между Беларусью и Россией, так и в рамках сотрудничества Союзного государства с государствами-партнерами. БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА ОКОЛО 19 МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ