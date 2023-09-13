«Экономики наших стран взаимодополняемы». Представители Ирана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. 100 миллионов долларов. Именно столько составил товарооборот Ирана и Беларуси в 2022 году – и это далеко не предел. Об этом заявила председатель Совета Республики. Сегодня Наталья Кочанова встретилась с послом Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили перспективы совместной работы.

Беспрецедентное многолетнее давление Запада стало для наших стран окном возможностей. Сейчас мы плодотворно развиваем сотрудничество по таким направлениям, как фармацевтика, нефтехимия и сельское хозяйство. И в ближайшее время будут найдены новые точки соприкосновения в экономиках. Этому способствует усиление межпарламентского взаимодействия. В частности, готовятся взаимные визиты премьер-министров Ирана и Беларуси.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

Экономики наших стран взаимодополняемы – они дополняют друг друга. Республика Беларусь производит некоторую продукцию, которая очень необходима Исламской Республике Иран. И наоборот: мы можем поставлять то, что необходимо Беларуси. Поэтому в этом направлении мы работаем. Надеемся, что к концу нынешнего года (а это 30-летний юбилей дипломатических отношений между нашими странами) мы станем свидетелями еще большего роста товарооборота между Ираном и Беларусью.