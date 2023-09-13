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«Экономики наших стран взаимодополняемы». Представители Ирана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества

13 сентября 2023 20:41
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Новости Беларуси. 100 миллионов долларов. Именно столько составил товарооборот Ирана и Беларуси в 2022 году – и это далеко не предел. Об этом заявила председатель Совета Республики. Сегодня Наталья Кочанова встретилась с послом Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили перспективы совместной работы.

«Экономики наших стран взаимодополняемы». Представители Ирана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества-1

Беспрецедентное многолетнее давление Запада стало для наших стран окном возможностей. Сейчас мы плодотворно развиваем сотрудничество по таким направлениям, как фармацевтика, нефтехимия и сельское хозяйство. И в ближайшее время будут найдены новые точки соприкосновения в экономиках. Этому способствует усиление межпарламентского взаимодействия. В частности, готовятся взаимные визиты премьер-министров Ирана и Беларуси.

«Экономики наших стран взаимодополняемы». Представители Ирана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества-4

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:
Экономики наших стран взаимодополняемы – они дополняют друг друга. Республика Беларусь производит некоторую продукцию, которая очень необходима Исламской Республике Иран. И наоборот: мы можем поставлять то, что необходимо Беларуси. Поэтому в этом направлении мы работаем. Надеемся, что к концу нынешнего года (а это 30-летний юбилей дипломатических отношений между нашими странами) мы станем свидетелями еще большего роста товарооборота между Ираном и Беларусью.

«Экономики наших стран взаимодополняемы». Представители Ирана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества-7

Главный импульс развитию отношений придал визит белорусского лидера в Иран. Тогда президенты подписали дорожную карту, которая определила приоритетные направления сотрудничества. В 2024 году глава Иранской Республики планирует посетить с визитом нашу страну.

# Беларусь-Иран # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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