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Между Беларусью и Россией достигнуты договорённости о реализации 16 совместных проектов

13 сентября 2023 16:30
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Промышленной кооперацией в Союзном государстве на сегодня связано более 8 тысяч предприятий Беларуси и России и свыше 20 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Беларусью и Россией достигнуты договорённости о реализации 16 совместных проектов-1

Вектор сотрудничества обеих стран направлен в том числе на обеспечение технологического суверенитета. Список инициатив очень широкий: от создания автокомпонентов до технологий по производству детского питания. Между правительствами Беларуси и России достигнуты договоренности о реализации 16 совместных проектов в машино- и станкостроении, микроэлектронике и других перспективных отраслях. Работа по совершенствованию инструментов сотрудничества в рамках Союзного государства продолжается. Беларусь и Россия обсуждают подходы по распространению практики применения союзных программ на межрегиональный уровень.

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# Союзное государство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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