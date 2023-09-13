Между Беларусью и Россией достигнуты договорённости о реализации 16 совместных проектов

Промышленной кооперацией в Союзном государстве на сегодня связано более 8 тысяч предприятий Беларуси и России и свыше 20 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вектор сотрудничества обеих стран направлен в том числе на обеспечение технологического суверенитета. Список инициатив очень широкий: от создания автокомпонентов до технологий по производству детского питания. Между правительствами Беларуси и России достигнуты договоренности о реализации 16 совместных проектов в машино- и станкостроении, микроэлектронике и других перспективных отраслях. Работа по совершенствованию инструментов сотрудничества в рамках Союзного государства продолжается. Беларусь и Россия обсуждают подходы по распространению практики применения союзных программ на межрегиональный уровень.