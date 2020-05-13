Нацбанк перейдёт от нейтральных к умеренно-мягким монетарным условиям
Новости Беларуси. Ставка рефинансирования на новом историческом минимуме. С 20 мая она снижается до 8 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение принято Нацбанком 13 мая. Регулятор снижает ставку рефинансирования сразу на 0,75 процентных пункта. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на 2020 год уровня. Предыдущий раз ставка рефинансирования менялась 19 февраля: она была снижена с 9 до 8,75 % годовых.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
По мере восстановления экономического роста бюджетные операции приобретут нейтральный характер с точки зрения влияния на инфляцию. Учитывая это, а также прогнозируемое замедление инфляции до уровня ниже 5 % уже в начале 2021 года правление Национального банка посчитало возможным перейти от нейтральных к умеренно-мягким монетарным условиям.
В складывающихся экономических условиях снижение ставки рефинансирования до 8 % годовых позволит сохранить приемлемый уровень ценовой стабильности, а также будет содействовать поддержанию финансовой стабильности.
Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.
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