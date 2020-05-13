Нацбанк перейдёт от нейтральных к умеренно-мягким монетарным условиям

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования на новом историческом минимуме. С 20 мая она снижается до 8 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято Нацбанком 13 мая. Регулятор снижает ставку рефинансирования сразу на 0,75 процентных пункта. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на 2020 год уровня. Предыдущий раз ставка рефинансирования менялась 19 февраля: она была снижена с 9 до 8,75 % годовых.