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Нацбанк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля

17 сентября 2021 15:06
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Новости Беларуси. Национальный банк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повсеместное внедрение цифровых технологий диктует новые правила.

Нацбанк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля-1

Центробанки вынуждены приспосабливаться к изменяющимся запросам потребителей финансовых услуг. Очевидно, надо идти в ногу с инновациями в экономике, повышать надежность, скорость и удобство совершения платежей, работать в условиях роста безналичных расчетов.

В тех странах, которые уже решили вводить цифровые версии своих валют, они помогают совершенствовать системы платежей и позволяют готовиться к будущим технологическим изменениям.

Нацбанк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля-4

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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