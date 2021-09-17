Нацбанк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля

Новости Беларуси. Национальный банк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центробанки вынуждены приспосабливаться к изменяющимся запросам потребителей финансовых услуг. Очевидно, надо идти в ногу с инновациями в экономике, повышать надежность, скорость и удобство совершения платежей, работать в условиях роста безналичных расчетов.

В тех странах, которые уже решили вводить цифровые версии своих валют, они помогают совершенствовать системы платежей и позволяют готовиться к будущим технологическим изменениям.