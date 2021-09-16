Новости экономики за 16.09.2021

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на международной выставке в Армении? Как белорусская железная дорога в условиях пандемии обеспечила грузовые перевозки в международном сообщении и что происходит с ценами на природный газ в Европе?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.
БЕЛАРУСЬ УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИИ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Беларусь в мировом рейтинге экономической свободы существенно улучшила позицию, переместившись со 114-го места на 88-е. В рейтинге Economic Freedom of the World 2018 года наша страна занимала 123-ю строчку. В 2019-м переместилась на 99-е. В списках за 2020 год на 114-й позиции. В 2021 году – 88-е место. Всего в рейтинге рассматриваются 165 стран. Economic Freedom of the World оценивает государственные расходы, монетарную политику, международную торговлю, правовую систему и регулирование. Показатель Беларуси в последнем рейтинге составил 6,88 баллов из 10.
БЖД ОБЕСПЕЧИЛА ТРАНЗИТ БОЛЕЕ 470 ТЫСЯЧ КОНТЕЙНЕРОВ ПО МАРШРУТУ КИТАЙ – ЕВРОПА – КИТАЙ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
Белорусская железная дорога за 8 месяцев перевезла транзитом через Беларусь более 470 тысяч контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай. Даже в непростых условиях влияния пандемии грузовые перевозки в международном сообщении осуществляются без перебоев, в том числе в сообщении Азия – Европа – Азия. Активно развиваются контейнерные проекты через Калининградскую область, в том числе через порт Калининград в мультимодальном сообщении.
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