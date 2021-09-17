Новости экономики за 17.09.2021

Новости Беларуси. С какой целью на белорусской товарной бирже аккредитована первая компания из Японии, для чего Нацбанк изучает возможности введения в стране цифрового рубля и какого исторического максимума достиг мировой долг? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Центробанк России планирует запустить трансграничные переводы в Беларусь через свою Систему быстрых платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к общей системе. Многие страны на пространстве ЕАЭС работают над развитием систем быстрых платежей. Нацбанк изучает возможности введения в Беларуси цифрового рубля. Читайте здесь. БУТБ ЗАПУСКАЕТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТОРГИ ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ БУТБ запускает ежедневные торги пиломатериалами на внутреннем рынке. С 20 сентября организуется дополнительная торговая сессия. Нововведение связано со вступлением в силу изменений в постановление Совета министров «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах».

Внесение в обязательный перечень пиломатериалов, реализуемых на внутреннем рынке, стимулирует формирование справедливых рыночных цен на эту продукцию, обеспечит равный доступ к ресурсу для всех потребителей внутри страны. Никаких ограничений по доступу на торговую сессию нет – принять участие вправе любая аккредитованная на бирже компания или индивидуальный предприниматель. МИРОВОЙ ДОЛГ ПРИБЛИЗИЛСЯ К 300 ТРИЛЛИОНАМ ДОЛЛАРОВ Мировой долг обновил исторический максимум – 296 триллионов долларов. По данным Института международных финансов, цифра включает в себя все долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Примечательно, что суммарный мировой долг в 2,5 раза превышает глобальный годовой ВВП. Показатели 2021 года на 36 триллионов долларов выше допандемийных значений. Если темпы заимствования правительств разных стран мира, банков и корпораций будут такими же, то скоро мировой долг превысит 300 триллионов долларов. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕКРАТИТ ВЫПУСК РЕЙТИНГА DOING BUSINESS Руководство Всемирного банка решило отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business, посвященного оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира.