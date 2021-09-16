В Минской области убрано 35% площадей с картофелем. Лидируют Смолевичский, Клецкий и Логойский районы

Новости Беларуси. Все районы Минской области приступили к уборке картофеля. Аграрии уже прошли более 2 000 гектаров, это 35 % от общего плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накопано более 75 000 тонн. Урожайность – 285 центнеров с гектара. По уборке картофеля лидируют Смолевичский, Клецкий и Логойский районы. Активно ведутся работы и в Копыльском. Здесь собрали более 1 300 тонн картофеля. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

На сельхозпредприятии «Старица-Агро» завершили жатву. Но на этом горячая пора не заканчивается. Почти неделю техника работает на уборке картофеля. За комбайном семейный экипаж. Александр Жерносек работает механизатором, в помощь ему супруга Анастасия. Рука об руку почти восемь лет. В поле трудятся с 8 до 6. Собирают до 100 тонн картофеля в день.