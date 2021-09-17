Лукашенко: совместными усилиями мы в состоянии эффективно соединить Европу с Азией

Новости Беларуси. Для Шанхайской организации сотрудничества наступает время исторического стресс-теста. Об этом заявил 17 сентября Президент Беларуси во время заседания Совета глав государств – членов ШОС, где наша страна находится в статусе наблюдателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых перспективных направлений – развитие общего транспортного пространства ШОС с акцентом на железнодорожное сообщение. Это позволит вывести логистическую систему объединения на новый уровень. А вот обезопасить страны – участницы ШОС сами себя могут путем расширения использования национальных валют в торговле и финансах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности, тем более что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие.

Лукашенко в Душанбе: «Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому». Подробнее здесь.

Решение о создании Банка развития и Фонда развития ШОС позволит всем сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие своих государств без оглядки на западные державы.