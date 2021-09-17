Лукашенко: совместными усилиями мы в состоянии эффективно соединить Европу с Азией
Новости Беларуси. Для Шанхайской организации сотрудничества наступает время исторического стресс-теста. Об этом заявил 17 сентября Президент Беларуси во время заседания Совета глав государств – членов ШОС, где наша страна находится в статусе наблюдателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из самых перспективных направлений – развитие общего транспортного пространства ШОС с акцентом на железнодорожное сообщение. Это позволит вывести логистическую систему объединения на новый уровень. А вот обезопасить страны – участницы ШОС сами себя могут путем расширения использования национальных валют в торговле и финансах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности, тем более что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие.
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Решение о создании Банка развития и Фонда развития ШОС позволит всем сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие своих государств без оглядки на западные державы.
Совместными усилиями мы в состоянии эффективно соединить Европу с Азией, обеспечив расширение сети маршрутов и создание необходимых условий для транзита. Что уже, кстати, и делается нашими усилиями – Беларуси и Китая. Хочу акцентировать внимание на необходимости первоочередного развития железнодорожных перевозок, поскольку именно железнодорожный транспорт оказался самым устойчивым к различного рода ограничениям в условиях пандемии.