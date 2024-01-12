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На ВДНХ представили товары и услуги Брестской области

12 января 2024 16:56
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Экономический, промышленный и туристический потенциал Брестской области представлен в эти дни на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Промышленность региона демонстрируют предприятия свободной экономической зоны «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ВДНХ представили товары и услуги Брестской области-1

Не только презентации, но и формат дегустаций широко используется на площадке. Посетителям предлагают попробовать лучшие продукты от производителей региона. Брестчина – традиционный лидер в стране по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции и сырья. Свои стенды также подготовили национальный парк «Беловежская пуща», мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой». В течение полугода на форуме ВДНХ будут представлены все белорусские регионы. 3 июля презентуют достижения белорусской столицы.

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