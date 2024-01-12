Александр Лукашенко подписал указ об установлении таможенных пошлин на товары из недружественных нам стран

Они составят 35 % от стоимости на такие товары как шампунь, средства ухода за волосами и зубные пасты, сделанные в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Повышенные ставки ввозных таможенных пошлин будут действовать до конца июня. Такие условия должны сыграть в пользу производителей подобной продукции на территории ЕАЭС, которые в силах заместить импорт из недружественных нам стран.