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Александр Лукашенко подписал указ об установлении таможенных пошлин на товары из недружественных нам стран

12 января 2024 16:55
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Защита экономических интересов Беларуси. Президент подписал Указ «О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ об установлении таможенных пошлин на товары из недружественных нам стран-1

Они составят 35 % от стоимости на такие товары как шампунь, средства ухода за волосами и зубные пасты, сделанные в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Повышенные ставки ввозных таможенных пошлин будут действовать до конца июня. Такие условия должны сыграть в пользу производителей подобной продукции на территории ЕАЭС, которые в силах заместить импорт из недружественных нам стран.

# Торговля # Экономика # Александр Лукашенко

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