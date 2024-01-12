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По оценкам экспертов, Беларусь войдёт в топ-3 торговых партнёров России по результатам 2023 года

12 января 2024 16:56
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Внешняя торговля Беларуси развивается сбалансировано. Рост экспортных поставок не прекращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам экспертов, Беларусь войдёт в топ-3 торговых партнёров России по результатам 2023 года-1

По итогам 11 месяцев 2023 года сальдо внешнеторгового оборота товарами и услугами сложилось положительным в размере более 730 миллионов долларов. Объем торговли увеличился на 8,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до без малого 87 миллиардов долларов. Из стран Евразийского экономического союза Беларусь единственная имеет положительное сальдо в торговле с Россией. По оценкам экспертов, наша страна войдет в топ-3 торговых партнеров России по результатам прошлого года.

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# Торговля # Экономика # Наталья Надольская

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