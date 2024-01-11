Строительную площадку нового завода МАЗ посетил председатель Мингорисполкома

Минск укрепляет промышленный потенциал. Новый завод МАЗа по производству пассажирского транспорта начнет работу уже в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск укрепляет промышленный потенциал. Новый завод МАЗа по производству пассажирского транспорта начнет работу уже в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Проект реализуется по поручению главы государства и включен в республиканскую программу инновационного развития. Площадка под возведение объекта уже готова. Определены и поставщики технологического оборудования. В 2024 году в планах завершить строительство и внутреннюю отделку производственных корпусов, закупить и поставить оборудование.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Производство будет закрытого цикла, подразумевающего технологический предел, в котором производство от начального производства каркаса до изготовления готового автобуса будет производиться в закрытом помещении. Это повысит качество техники, повысит ремонтопригодность. Конечно, эксплуатационные качества будут гораздо выше.
Приоритетом станет вывод на рынок большого количества техники третьего поколения. Благодаря этому проекту производственные мощности МАЗа будут увеличены до 3 тысяч единиц в год.