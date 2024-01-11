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Строительную площадку нового завода МАЗ посетил председатель Мингорисполкома

11 января 2024 17:50
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Минск укрепляет промышленный потенциал. Новый завод МАЗа по производству пассажирского транспорта начнет работу уже в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительную площадку нового завода МАЗ посетил председатель Мингорисполкома-1

Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Проект реализуется по поручению главы государства и включен в республиканскую программу инновационного развития. Площадка под возведение объекта уже готова. Определены и поставщики технологического оборудования. В 2024 году в планах завершить строительство и внутреннюю отделку производственных корпусов, закупить и поставить оборудование.

Строительную площадку нового завода МАЗ посетил председатель Мингорисполкома-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Производство будет закрытого цикла, подразумевающего технологический предел, в котором производство от начального производства каркаса до изготовления готового автобуса будет производиться в закрытом помещении. Это повысит качество техники, повысит ремонтопригодность. Конечно, эксплуатационные качества будут гораздо выше.

Строительную площадку нового завода МАЗ посетил председатель Мингорисполкома-7

Приоритетом станет вывод на рынок большого количества техники третьего поколения. Благодаря этому проекту производственные мощности МАЗа будут увеличены до 3 тысяч единиц в год.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Кухарев # Валерий Иванкович

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