Строительную площадку нового завода МАЗ посетил председатель Мингорисполкома

Минск укрепляет промышленный потенциал. Новый завод МАЗа по производству пассажирского транспорта начнет работу уже в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Проект реализуется по поручению главы государства и включен в республиканскую программу инновационного развития. Площадка под возведение объекта уже готова. Определены и поставщики технологического оборудования. В 2024 году в планах завершить строительство и внутреннюю отделку производственных корпусов, закупить и поставить оборудование.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Производство будет закрытого цикла, подразумевающего технологический предел, в котором производство от начального производства каркаса до изготовления готового автобуса будет производиться в закрытом помещении. Это повысит качество техники, повысит ремонтопригодность. Конечно, эксплуатационные качества будут гораздо выше.