БУТБ и посольство Кыргызстана договорились о сотрудничестве

На белорусской бирже активизировались компании из Кыргызстана. В этой стране хорошо развит аграрный сектор, а местная сельхозпродукция пользуется высоким спросом на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году сумма сделок участников биржевых торгов из Кыргызстана выросла почти в полтора раза. В основном благодаря существенному увеличению закупок белорусского сахара и пиломатериалов. Кыргызские компании заинтересованы и в экспортных возможностях нашей торговой платформы, которая, помимо Беларуси, открывает доступ на рынки 70 стран мира.

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