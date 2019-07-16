Новости экономики за 16.07.2019

Новости Беларуси. Европейское рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до уровня «Би» и подтвердило такой же уровень в национальной валюте с позитивным прогнозом в обоих случаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, увеличение международных резервов привело к укреплению внешней позиции государства. Оценка учитывает и стабильность обменного курса, а также окончательную либерализацию валютного режима со снятием ограничений. Кроме того, рейтинг поддерживается стабильным экономическим ростом и снижением долговой нагрузки правительства.

Рублёвые вклады белорусов в минувшем июне не только продолжили увеличиваться, но и показали рекордный месячный прирост. На начало июля они составили почти 4,5 миллиарда рублей, на 103 миллиона больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: в мае они выросли только на 63 миллиона.

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Таким образом, депозиты в национальной валюте поддерживают положительную динамику, начатую ещё в марте 2016 года. С того времени они только один раз незначительно снижались. Было это 9 месяцев назад, в сентябре 2018 года.

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