Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов

Новости Беларуси. Смарт-контракты и искусственный интеллект на службе банка. Герману Грефу показали новейшие разработки белорусских учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбербанк России последние годы активно использует в своей работе роботов-юристов, которые заменяют юристов-людей. Такой искусственный интеллект, к примеру, легко справляется с написанием искового заявления. А значит, все подобные документы по физическим лицам как раз и станут делать андроиды.

Белорусы внимательно изучают опыт российских коллег и предлагают свои решения – к примеру, смарт-контракты. По сути – это программный код, который при считывании алгоритма преобразуется в полноценный привычный нам вид контракта. Искусственный интеллект может быть полезен при проверке больших объёмов документов.

Денис Алейников, разработчик белорусского законодательства в сфере высоких технологий:

Когда идет проверка большого бизнеса, юристы не в состоянии вычитать все документы, они вычитывают репрезентативную выборку. Ошибка может крыться в аналогичном документе, непроверенном. Машина способна проверить все. Если мы даем искусственному интеллекту тот же чек-лист и говорим: «Пожалуйста, проверь». Ставим задачу проверить все документы, то машина проверит все документы достаточно быстро, и такие программы уже есть.