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Квартиры в Минске стали покупать реже

16 июля 2019 18:01
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Новости Беларуси. 20-процентное падение по итогам первого полугодия показал спрос на квартиры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квартиры в Минске стали покупать реже-1

Причём в первом квартале он обвалился сразу на 32 %, однако в апреле неожиданно выровнялся, после чего продолжил проседать, но уже не так существенно.

Квартиры в Минске стали покупать реже-4

Эксперты говорят, что рынок и дальше будет сжиматься, хотя резких снижений, как в первом квартале, скорее всего не будет. Некоторые банки уже заявили о смягчении условий выдачи жилищных кредитов и даже слегка понизили процентные ставки. Это должно, хоть и не существенно, но всё же подогреть спрос и немного замедлить падение рынка.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

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