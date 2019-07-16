Квартиры в Минске стали покупать реже

Новости Беларуси. 20-процентное падение по итогам первого полугодия показал спрос на квартиры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём в первом квартале он обвалился сразу на 32 %, однако в апреле неожиданно выровнялся, после чего продолжил проседать, но уже не так существенно.

Эксперты говорят, что рынок и дальше будет сжиматься, хотя резких снижений, как в первом квартале, скорее всего не будет. Некоторые банки уже заявили о смягчении условий выдачи жилищных кредитов и даже слегка понизили процентные ставки. Это должно, хоть и не существенно, но всё же подогреть спрос и немного замедлить падение рынка.