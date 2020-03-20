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«На сегодняшний день ситуация идеальная». Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить посевная кампания

20 марта 2020 16:35
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Новости Беларуси. После посещения УП «Адани» Президент пообщался с журналистами, поделился впечатлением от увиденного. В целом глава государства остался доволен работой предприятия и отметил, что такие компании могут и должны быть локомотивом развития экономики.

Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

«На сегодняшний день ситуация идеальная». Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить посевная кампания-1

Отвечая на вопросы журналистов, Президент повторял: главное – работать, тогда ни кризисы, ни паника не страшны. Сейчас многие озабочены природными катаклизмами. Нынешнюю зиму уже окрестили аномальной. Готова ли Беларусь – спросили у Президента? Глава государства уверен: к жизни в измененных климатических реалиях мы более чем адаптировались.

Александр Лукашенко со знанием дела отметил, для тех, кто работает на земле, такая погода ни больше ни меньше – идеальная.

«На сегодняшний день ситуация идеальная». Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить посевная кампания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодняшний день ситуация идеальная. Почему идеальная? Потому что при высоких температурах зимой шли дожди. Все время дожди, дожди, противно даже, мне было противно, человеку привычному, деревенскому. Но полезно с той точки зрения, что при отсутствии снега и высоких температур у нас большой запас влаги в почве. Поэтому надо быстрее посеять ранние зерновые и закончить посевную кампанию. Тогда нам удастся в июле в основном закончить уборку зерновых. Может быть, и других культур.

Должен сказать, что пока идеально: и влаги хватает, и в поле можно выйти (все уже вышли в поле, даже в Витебской области). Ну и, вы видите, озимые – приятно посмотреть: все поля зеленые. Просто сейчас надо организованно, дисциплинированно провести посевную кампанию, заготовить корма, уборку всех культур. В конце августа, в сентябре посеять озимые. Вот весь план.

«На сегодняшний день ситуация идеальная». Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить посевная кампания-7

«На сегодняшний день ситуация идеальная». Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить посевная кампания-9

В беседе с журналистами Александр Лукашенко также затронул ситуацию с коронавирусом в Беларуси и в целом в мире.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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