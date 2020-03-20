«На сегодняшний день ситуация идеальная». Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить посевная кампания

Новости Беларуси. После посещения УП «Адани» Президент пообщался с журналистами, поделился впечатлением от увиденного. В целом глава государства остался доволен работой предприятия и отметил, что такие компании могут и должны быть локомотивом развития экономики. Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

Отвечая на вопросы журналистов, Президент повторял: главное – работать, тогда ни кризисы, ни паника не страшны. Сейчас многие озабочены природными катаклизмами. Нынешнюю зиму уже окрестили аномальной. Готова ли Беларусь – спросили у Президента? Глава государства уверен: к жизни в измененных климатических реалиях мы более чем адаптировались. Александр Лукашенко со знанием дела отметил, для тех, кто работает на земле, такая погода ни больше ни меньше – идеальная.