«Если поверить в себя, будет очень большой бум стартапов»: какое будущее ждет IT-отрасль Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские IT-разработки все чаще светятся яркими огнями в международных новостях. Эта неделя не стала исключением. Корпорация Google купила белорусскую IT-компанию, специализирующуюся на нейросетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сделка знаковая. Это первый случай, когда международный IT-гигант приобретает компанию из Беларуси. Не продукт, не технологию или услуги, а целую компанию. Причем основанную всего год назад.

Сравнительно недавно Беларусь ассоциировалась больше с IT-услугами. Теперь на слуху уже несколько громких стартапов: от «Мэпс-ми» до «Маскарада». Может, не за горами и то время, когда Беларусь начнет сама создавать и зарабатывать на IT-продукте без посредников?

Селфи сегодня делают, пожалуй, все: звезды, политики и даже животные. Собирать заветные лайки помогает что-то необычное. Вот пример – приложения белорусских программистов. Не нравится фон фотографии – меняйте. А вот еще: давно мечтали сменить цвет волос – пожалуйста. Мобильные приложения превратили белорусских IT-предпринимателей в долларовых миллионеров. Новость, ставшая притяжением мировой прессы, – американский гигант Google купил белорусскую компанию. Чуть позже напишут – это историческая сделка. Такой крупный успех в сфере информационных технологий для Беларуси, когда иностранная корпорация приобретает целую компанию, – впервые.