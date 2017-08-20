«Если поверить в себя, будет очень большой бум стартапов»: какое будущее ждет IT-отрасль Беларуси
Новости Беларуси. Белорусские IT-разработки все чаще светятся яркими огнями в международных новостях. Эта неделя не стала исключением. Корпорация Google купила белорусскую IT-компанию, специализирующуюся на нейросетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сделка знаковая. Это первый случай, когда международный IT-гигант приобретает компанию из Беларуси. Не продукт, не технологию или услуги, а целую компанию. Причем основанную всего год назад.
Сравнительно недавно Беларусь ассоциировалась больше с IT-услугами. Теперь на слуху уже несколько громких стартапов: от «Мэпс-ми» до «Маскарада». Может, не за горами и то время, когда Беларусь начнет сама создавать и зарабатывать на IT-продукте без посредников?
Селфи сегодня делают, пожалуй, все: звезды, политики и даже животные. Собирать заветные лайки помогает что-то необычное. Вот пример – приложения белорусских программистов. Не нравится фон фотографии – меняйте. А вот еще: давно мечтали сменить цвет волос – пожалуйста. Мобильные приложения превратили белорусских IT-предпринимателей в долларовых миллионеров. Новость, ставшая притяжением мировой прессы, – американский гигант Google купил белорусскую компанию. Чуть позже напишут – это историческая сделка. Такой крупный успех в сфере информационных технологий для Беларуси, когда иностранная корпорация приобретает целую компанию, – впервые.
Юрий Мельничек, сооснователь компании «AIMATTER»:
Самое главное – это имиджевое приобретение. Это фактически первый раз, когда IT-компания уровня Google – не просто публичная американская компания и международная компания, но еще и компания, которая очень заботится о своем имидже, о своей репутации, о всяких юридических моментах, в какой-то степени в чем-то рискнула познакомиться с белорусским правом и купить белорусскую компанию. Мы считаем, что теперь намного проще будет белорусским компаниям делать сделки с иностранными с выходом декрета о ПВТ 2.0.
Так, проект декрета 2.0 «перезагрузит» нашу IT-отрасль и вместе с тем «забьет» в ворота мирового IT-рынка.
Денис Алейников, старший партнер юридической компании «Алейников и Партнеры»:
Если мы хотим сегодня выдержать гонку правовых юрисдикций, которую ведут другие государства, и предоставить нашему технологическому и другим секторам равные условия и хозяйствования, и привлечения инвестиций из-за рубежа, мы должны поднимать свое право до уровня международных стандартов. И этой задачей сейчас занимается по существу Парк высоких технологий, который инициировал данные процессы при поддержке IT-сообщества, экспертов, подготовил проект декрета, который сегодня уже содержит наиболее популярные инструменты структурирования сделок по английскому праву, иному иностранному праву.
Беларусь – на пути к статусу IT-страны. На неделе британская аудиторско-консалтинговая компания опубликовала подробный отчет о развитии нашей IT-сферы. Экспорт компьютерных услуг Беларуси на рынки Западной Европы и Северной Америки составляет более 90%.
Парк высоких технологий – наша Кремниевая долина. Внутри – 181 компания-резидент и около 30 тысяч специалистов. 85% от общего объема производства идет на внешние рынки. Среди них – новые: Япония, Саудовская Аравия и Катар. По сравнению, с 2016 годом этот показатель вырос на 25%.
Юрий Гурский, сооснователь компании «AIMATTER»:
Мы можем очень сильно дать толчок нашей экономике. Нужно создать такие условия, которых нет у наших соседей – у России, Украины, других русскоговорящих стран. Сюда потянутся люди, сюда потянутся деньги, сюда потянутся компании, и рост будет.
Эти истории происходят в последнее время все чаще. Эта история показывает, что белорусы тоже могут. Если поверить в себя, десятки тысяч наших инженерных кадров, наших инженеров, когда из них пару процентов решили сделать свои проекты – это будет очень большой бум стартапов. То есть потенциал заложен очень серьезный.
О том, что Беларусь должна стать IT-страной, говорил Президент Беларуси, посещая компании, разрабатывающие продукт в области информационных технологий. При этом Александр Лукашенко подчеркнул значимый синергетический эффект. В конечном итоге выгоду от работы IT-сектора получит и бюджет страны. Для этого также необходимо «выпускать» кадры нового поколения.
Еще один вопрос на повестке дня: ждет ли страну впереди «айтишная» революция – покажет время.