«Даже сына Глебом назвали»: репортаж с полей о рабочих буднях аграриев Гродненской области

Новости Беларуси. На 20 августа намолочено 6 миллионов 780 тысяч тонн зерна. В Брестской области уборка полностью завершена. Больше всего вклад аграриев Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На втором месте – Гродненская, на третьем – Брестская. Могилевская область уже преодолела миллионный рубеж. В среднем, с 1 гектара в 2017 году аграрии убирают почти 36 центнеров зерна.

Геннадий Эйсмонт четверть века в СПК имени Деньщикова, сегодня он главный агроном – не с морским, а с полевым загаром. Говорит, жена возле дома выращивает помидоры. А его огород – здесь. Такой большой – почти в 11 тысяч гектаров. Огромный труд вложен в каждый колосок. Уборочная – как кульминация годовой работы. И здесь уже нервы достигают апогея.

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Когда раскаты грома идут за окном, вот тогда ночью просыпаешься. Если ты создавал это всё год, и в один прекрасный момент град, налетевший сюда, может всё испортить. Вот это жалко.

Сегодня грозовые тучи и на небе, и в душе рассеялись. Земля уродила, как ожидали, провокации погоды миновали. В этом хозяйстве собирают 88,5 центнеров с гектара. Повышать урожайность требовал от аграриев во время селекторного совещания Президент. В Гродненском районе поручения выполняются сполна. Геннадий Эйсмонт уверен: есть еще резервы. Геннадий Эйсмонт:

Если взять колос, вот так растереть, обмолотить, как резинка, жвачка получится. Чем она больше, тем больше количество клейковины в зерне, тем лучшего качества это зерно считается. И тем дороже за него платят. А высший, уже пилотаж за штурвалом своего полевого лайнера, показал комбайнер Олег Бондаревич: впервые в жизни он намолотил 3000 тонн зерна. Такой подарок сделал себе к двойному юбилею – в эту уборочную исполнилось ровно 25 лет, как он работает здесь, и 20 из них – за комбайном. Олег Бондаревич, комбайнер СПК имени Деньщикова:

Намолачивал и по 2000, и по 2500. В этом году 3000 уже намолотил – это, конечно, результат. А вот и те, ради кого все эти рекорды. Жена Наталья с сыном каждый вечер после работы приезжают на поле.

Наталья Бондаревич, жена:

Муж относится к этому моменту очень серьезно, тщательно готовится. Соответственно, и мы должны поддержать мужа в этот момент.

И как не понять, о какой будущей профессии мечтает сын, когда перед глазами – отцовский пример. Паша в кабине комбайна – с удовольствием. В 9 лет он уже и с техникой на «ты». А вот Олег Игнатович эту страду, пожалуй, запомнит на всю жизнь. Получить выходной в разгар уборочной, казалось бы, немыслимо! Но есть исключения. Именно здесь, в поле, механизатор узнал, что стал отцом. Счастливый отец на радостях даже имя выбрал сыну символичное, созвучное со словом «хлеб».

Олег Игнатович, механизатор СПК имени Деньщикова:

Думали очень долго, даже почти, как с роддома не забрали, как назвать. Определились на Глебе.

И пока на полях кипит жизнь и дожинаются последние гектары, в хлебопекарне уже засыпают муку из первых зерен пшеницы.

Татьяна Волошина, кондитер СПК имени Деньщикова:

Хлеб нужно месить с чистыми руками и чистыми мыслями.

Повара уверены: их хлеб не нуждается в добавках. Только экопродукт из 5 ингредиентов: мука, вода, дрожжи, соль и сахар. К труду хлеборобов здесь относятся бережно.

Андрей Сухих, кондитер СПК имени Деньщикова:

Меня с детства учили, что хлеб нельзя ронять. А если же вы его уронили, то нужно его поднять, поцеловать и попросить у него прощения.

Аромат прямо из раскаленной печи разносится по округе – до самых полей. Как подтверждение тому, что будем с хлебом.