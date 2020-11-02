Как делают матрасы для коров по датской технологии и причём здесь шины?

Новости Беларуси. Отходы превращают в доходы в Пинском районе. Завод по переработке изношенных шин – первое производство в брестском регионе с таким экологическим профилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиновая крошка в цене и в Беларуси, и за рубежом. Дорожное покрытие из нее пользуется спросом для беговых дорожек, фитнес-залов и детских площадок. Инновационное направление – создание матов для белорусских буренок, аналога соломе и опилкам. Экспериментально их уже опробовали в нескольких хозяйствах страны, а разработкой заинтересовались ученые из Академии наук. Кристина Протосовицкая продолжит.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В год Брестская область собирает до 6 000 тонн старых шин. Раньше их судьба решалась транзитом, сегодня все перерабатывается на месте. К тому же это экологично.

Производство запустили меньше года назад, мощность – до 4 000 тонн отработанной резины.

Переход из отходов в ценный продукт прост. На линии шина анатомически разбирается на компоненты. Магниты отделяют металлические детали, текстиль спрессовывают в вату, а «чипсы» – так называют резиновый полуфабрикат – измельчают в крошку разной фракции.

Именно за этим сырьем в Беларуси и в Европе готовы выстраиваться очереди. Подобных производств в стране всего три.

Владимир Голышак, директор предприятия «Экопродшина»:

Самую первую партию, 50 тонн, мы отправили на Литву. Получили экспортную выручку 11 тысяч евро. На данном этапе на подписании находится дистрибьюторский договор с немцами, которые готовы представлять наши интересы по всему Европейскому союзу. Ну, и большой спрос в Республике Беларусь. Пока 70-80 % нашей крошки мы продаем на внутреннем рынке.

Но цель предприятия – не просто резиновая крошка, а собственный продукт. Здесь уже выпускают бесшовное покрытие для беговых дорожек и стадионов. В феврале запустят линию травмобезопасной плитки для детских площадок и фитнес-залов. Абсолютно новый для Беларуси продукт – маты для буренок, альтернатива соломе, опилкам и песку.

Иосиф Полховский, заместитель директора предприятия «Экопродшина»:

Канадские ученые произвели испытания, что при спокойном и мягком сухом отдыхе животное повышает продуктивность до трех килограммов в сутки.

«Перину» для буренки наполняют не пухом, а резиновой крошкой мелкой фракции. Маты дублируют форму животного, это делает их более комфортными.

Правильная подстилка влияет не только на продуктивность, но и здоровье. По датской технологии маты закрывают простой в уходе и безопасной специальной тканью.

Иосиф Полховский:

При содержании дойного стада на песке увеличивается себестоимость молока, это трудоемкость, это нагрузка для персонала. При соломенной подстилке надо хотя бы 3-5 кг соломы в день использовать – это тоже деньги. А при нашей технологии содержания дойного стада здесь уход, чистка и больше ничего. Уже по этой технологии работают Дания, Швеция – такие страны, которые… уже действительно все апробировано.

Новый продукт уже прошел ветеринарный контроль и получил заключение от ученых. Первыми испытывали новинку буренки Кобринского и Пинского районов.

Иосиф Богданович в сельском хозяйстве 40 лет. Говорит, маты зарекомендовали себя на практике. Хозяйство может окупить расходы на них всего за год. В Пинске начали производить матрасы для коров из старых шин. Рассказываем о новинке

Параллельно к изучению свойств продукта присоединился Институт экспериментальной ветеринарии имени Вышелесского в Витебске. Также партия матов отправится в Оршанский район, где пробовать новинку под присмотром ученых будет скот датской селекции – больше тысячи голов.