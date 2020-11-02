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«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?

02 ноября 2020 16:22
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Новости Беларуси. Эко-пух могилевского производства теперь покупают даже в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?-1

Полиэфирное волокно конжугейт, которое производят на предприятии «Могилевхимволокно», завоевывает новые рынки сбыта. Бразилия пока самая дальняя точка на карте, куда поступает эта продукция.

«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?-4

Владимир Марков, заместитель генерального директора предприятия «Могилевхимволокно»:
Требовательность у Бразилии большая. У нас были конкуренты это Китай. Но сейчас смогли своим продуктом вытеснить Китайскую Народную Республику с данного рынка. И Бразилия берет наш конжугейт вместо конжугейта китайского.

«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?-7

Новую продукцию, которую освоили почти два года назад, на днях отправляют также во Францию, Украину и Турцию. В легкой промышленности конжугейт используют как наполнитель для матрасов и подушек, а также верхней одежды. Благодаря современному оборудованию параметры полиэфирного волокна могут менять. Такая возможность позволяет совершенствовать продукт, подстраиваясь под интересы и пожелания покупателя.

«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?-10

Александр Сергеюк, заместитель начальника прядильно-отделочного цеха предприятия «Могилехимволокно»:
Сейчас мы наращиваем мощности. В основном мы делаем это постепенно для того, чтобы не потерять качество, которого мы сейчас достигли, чтобы не растерять клиентов, которых нам удалось завоевать, рынки.

«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?-13

В сутки на экспорт предприятие отправляет 60 фур волокна нового производства. В списке покупателей такой продукции около 40 стран мира.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Марков # Александр Сергеюк # Фотофакт

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