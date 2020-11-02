«Требовательность у Бразилии большая». Где покупают эко-пух могилёвского производства?

Новости Беларуси. Эко-пух могилевского производства теперь покупают даже в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиэфирное волокно конжугейт, которое производят на предприятии «Могилевхимволокно», завоевывает новые рынки сбыта. Бразилия пока самая дальняя точка на карте, куда поступает эта продукция.

Владимир Марков, заместитель генерального директора предприятия «Могилевхимволокно»:

Требовательность у Бразилии большая. У нас были конкуренты – это Китай. Но сейчас смогли своим продуктом вытеснить Китайскую Народную Республику с данного рынка. И Бразилия берет наш конжугейт вместо конжугейта китайского.

Новую продукцию, которую освоили почти два года назад, на днях отправляют также во Францию, Украину и Турцию. В легкой промышленности конжугейт используют как наполнитель для матрасов и подушек, а также верхней одежды. Благодаря современному оборудованию параметры полиэфирного волокна могут менять. Такая возможность позволяет совершенствовать продукт, подстраиваясь под интересы и пожелания покупателя.

Александр Сергеюк, заместитель начальника прядильно-отделочного цеха предприятия «Могилехимволокно»:

Сейчас мы наращиваем мощности. В основном мы делаем это постепенно для того, чтобы не потерять качество, которого мы сейчас достигли, чтобы не растерять клиентов, которых нам удалось завоевать, рынки.