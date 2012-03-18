О деньгах Владислав Рута может говорить без купюр. Белорусские банкноты – если и не конкретно его рук, то во всяком случае дело близкое. Дизайнер вот уже почти 20 лет занимается разработкой почтовых марок. Владислав признается: здесь практически та же специфика, что и в рисовании денежных знаков. Порой, чтобы нарисовать одну банкноту, уходит больше года.

Владислав Рута, дизайнер:

Подбираются элементы, здания или образы. Потом делается рисунок, в большом масштабе. Тщательно прорисовывается, а потом накладываются различные сетки и специальные знаки.

В коллекции бониста – десятки банкнот из разных стран: австралийские пластмассовые доллары, мексиканские песо с изображением календаря майя, французские рисованные купюры. Однако сам дизайнер убежден: лучший рисунок для дензнака – знаковый памятник архитектуры. Вот и Могилевский областной музей для новой банкноты подходит на 200 тысяч. Процентов.

Владислав Рута, дизайнер:

Я знаю историю его воссоздания, когда была простая крыша. И здание по крупицам, по историческим материалам воссоздавалось. Потом, когда нашли случайно фотографию у гомельчанина, то совпало на 98%.

Информация о самой банкноте и, в частности, о том, что на ней будет изображен Могилевский художественный музей, не выдавалась до последнего. Это сделано из соображений безопасности. Однако, как уверяют правоохранители, подделать купюру практически невозможно. На банкноте номиналом в 200 тысяч белорусских рублей степеней защиты больше, чем на американском долларе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всего их десять. Из новых – «танцующие» буквы. Они видны только при повороте купюры на 180 градусов. Кроме этого – галиоширные кривые. Они создают уникальный рисунок для каждой банкноты. Ну и, конечно, сама бумага – с видимыми и невидимыми волокнами. Ее подделать, если уж захотеть, сложнее всего.

Ольга Бочарова, начальник управления исследований документов ГО «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиций Республики Беларусь»:

Сложнее всего подделать в любом документе основу. Полиграфические элементы воспроизводятся проще, возможностей несколько больше.

К слову, настоящие подделки для Беларуси – редкость. Зачастую злоумышленники просто распечатывают банкноты на принтере. В надежде на невнимательность продавцов.

Эдуард Никитин, начальник ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

На сегодняшний день, анализируя имеющиеся факты подделки, мы можем констатировать, что в основном подделываются 10-20 тысяч, 50, за прошлый год было только 4 факта подделки 100-тысячных купюр.

В отличие от ГУБЭПа Ирине Стречень факты подделки не встречались. Однако узнать оригинальную банкноту из тысячи опытный работник может едва ли не на вкус. В арсенале кассира одного из продуктовых магазинов – десятки способов. Размер, форма, цвет, качество бумаги. А самый простой, и, что называется, народный – посмотреть банкноту на свету.

Ирина Стречень, старший кассир магазина:

По крупности смотрится, по ветхости. Может быть слишком новая, как игрушечная. Надо посмотреть, проверить на ощупь, как она будет чувствоваться .

К слову, новая купюра отразится на толщине кошельков. До сегодняшнего дня самой крупной была купюра номиналом 100 000 рублей. Ее ввели в обращение в июле 2005. Как отметили в Нацбанке, купюр большего номинала в ближайшее время выпускать в Беларуси не планируют, ровно как и проводить деноминацию.

Владимир Сенько, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

Есть рост ВВП на 3,5%, есть рост в промышленности на 6%. Я не думаю, что поставленная задача не будет выполнена.

С введением новой банкноты из оборота выведут некоторые старые. 10, 20, и 50 рублей уже экономически неоправданны. Поэтому и цены изменятся. Цифры округлят. Если товар, к примеру, стоит 1010 рублей, будет стоить 1000. Если 960, новая цена составит 950 рублей.

Александр Готовский, экономический аналитик:

Национальному банку печатать большое количество мелких купюр, разумеется, накладно. Поэтому просто экономика вышла на другой масштаб цен и требует другого масштаба купюр.

200-тысячная купюра станет самой крупной в кошельке белорусов. И потеснит купюру номиналом в два раза меньше. Пока новая банкнота есть только на предприятиях и в банках. Ну а в широкое обращение она войдет уже в апреле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.