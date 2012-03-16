Лукашенко: Никто печатать деньги для выплаты зарплаты не будет, ибо повторим прошлогодний финансовый кризис

Об этом заявил президент Республики Беларусь на совещании. Рост заработной платы напрямую должен зависеть от производительности труда , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для работающих, я Премьер-министру недавно сказал, и это ответ всем тем, кто сегодня нажимает на руководство предприятий и государственных служащих, власть, давайте повышайте зарплаты. На это мы можем ответить прямо: идите на предприятия и берите эту заработную плату. У вас есть предприятия, зарабатывайте деньги, платите зарплату. Но впереди – производительность труда. Есть производительность труда, есть повышение производительности труда, то есть выпускается больше продукции в единицу времени на человека, как в экономическом букваре написано, тогда, пожалуйста, увеличивайте заработную плату. Никто печатать деньги для выплаты зарплаты не будет, ибо мы повторим опять же этот финансовый кризис, который у нас был в прошлом году.