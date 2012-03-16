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16 марта – самый высокий курс белорусского рубля по отношению к доллару за все время свободного курсообразования

16 марта 2012 13:44
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Национальная валюта рекордно усиливается к доллару и евро. По итогам торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи, сегодня зафиксирован самый высокий курс белорусского рубля по отношению к доллару за все время свободного курсообразования с 14 сентября 2011 года.

Доллар за сутки потерял 60 позиций и составил 8 060. Евро снизился на 70 и остановилась на отметке 10 540. Значение российского рубля осталось неизменным. Причем по всем трем валютам сегодня отмечалось заметное превышение предложения над спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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