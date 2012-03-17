Нововведения в пенсионную систему Беларуси обобщат Указом

Новости Беларуси. Беларусь не идет на повышение пенсионного возраста, а предлагает стимулировать добровольную отсрочку обращения за пенсией. Предложения, подготовленные Правительством, рассмотрены 16 марта на совещании у Президента. Возможна некая система поощрения, если гражданин решит уйти на пенсию позже установленного срока. При этом и пенсия станет гораздо выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема старения и сокращение числа работающих затронула многие страны. Часть из них решила экономить и сократила пенсионные выплаты. В их числе Латвия, Сербия, Хорватия. Другие пошли радикальным путем - увеличили возраст выхода на пенсию.

Так в Норвегии и Дании пенсионер - не моложе 67 лет, а шведам и финнам поставили планку в 65. По той же дороге идет уже и Германия.

В Беларуси на одного пенсионера приходится двое работающих. Но это ещё не критично – утверждают специалисты. При этом пенсионный возраст остается самым низким в регионе. Для женщин - 55 лет, для мужчин - 60.

На совещании у Президента этот вопрос обсуждали не только инициаторы изменений пенсионной системы. Здесь и Премьер, и представители Министерства труда, Министерства экономики, Совета безопасности, Администрации Президента – ведь вопрос затрагивает интересы всего общества. И Александр Лукашенко сразу расставил акценты — по пути Европы мы не пойдем и пенсионный возраст увеличивать не станем. Наполнение Пенсионного фонда дает возможность другого манёвра.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы, как другие страны, не размахивались пенсиями, а жили скромно и платили то, что можем и могли. Мы не имеем дефицита в Пенсионном фонде. Под такое количество пенсионеров, на такие суммы пенсий - впритык, но пока денег в Пенсионном фонде хватает. Если есть увеличение денег Пенсионного фонда, то мы увеличиваем и пенсию. Будут деньги – пенсионеров не обидим. Это стратегическая линия, которой мы придерживаемся. Для работающих: впереди - производительность труда. Есть производительность труда, есть повышение производительности труда, то есть больше продуктов в единицу времени на человека, как в экономическом букваре написано, тогда, пожалуйста, увеличивайте заработную плату. Никто печатать деньги для выплаты зарплат не будет.

Ежегодные расходы Беларуси на пенсии составляет 10 процентов от ВВП. Это европейский уровень. Экономисты просчитали — ситуация с Пенсионным фондом останется стабильной минимум до 2015 года.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы отбрасываем вариант, по которому пошла Европа, Украина и другие страны, – повышение пенсионного возраста. Мы не можем на это сейчас пойти. Тогда какой выход для того, чтобы стимулировать людей к позднему обращению за пенсией? То есть чтобы человек в 55-60 лет не приходил и просил пенсию, а был заинтересован: женщина, допустим, сама, без принуждения, выйти на пенсию в 57-60 лет, а мужчина – в 65 лет. Надо простимулировать пенсионеров, чтобы это было весомо, обращаться за пенсионным пособием в более поздний период.

Не повышая возраст выхода на пенсию, Правительство предлагает ввести некую систему поощрения, чтобы человек был заинтересован сам остаться на работе. При этом за каждый дополнительный год получал добавку к пенсии.

Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Предлагается, что за первый год – это увеличение на 6% от заработка, из которого исчисляется пенсия, за второй год – еще 8%, это все складывается и уже 14%. За третий год еще на 10%, затем 12%, 14%. Человек имеет возможность сам заработать себе размер пенсию.

Для получения такой повышенной пенсии, нужно выполнить условие. Продолжаешь работать – значит отказываешься пока от пенсии. И если так поступят хотя бы 890 человек, то эффект экономии бюджета – сразу в 14 миллиардов рублей. Хотя есть и другие мнения.

Андрей Харковец, Министр финансов Республики Беларусь:

Нам надо уже сегодня готовиться по всем аспектам. Задумать не сегодня, но в будущем – о пенсионном возрасте. Все-таки медицина работает по-другому, и человек вообще в мире живет дольше.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы обещали людям, что мы не будем трогать сейчас пенсионный возраст. Нельзя как в Греции: у них хорошая была пенсионная система. И в Германии. Но Германия поставила перед собой цель – 67 лет – пенсионный возраст. Ну, казалось бы, богатая страна и продвинутая система. А не работала – пришлось повышать пенсионный возраст. Поэтому да, мы должны изучать опыт других государств, но все-таки надо стоять ногами на своем фундаменте.

Предлагаемые изменения, заметил экономист Андрей Тур, могут понравится людям с хорошим заработком, при этом сохраняется и кадровый потенциал.

Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

И конечно, мы сохраняем достаточно высокий, квалифицированный потенциал на работе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Конечно, что такое 55 лет для женщины? Это самый толковый преподаватель и ученый.

Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Я по своей матери сужу. Она никогда не хотела выходить на пенсию. Она вышла на пенсию, когда ей было 85 лет, она не могла просто физически работать.

Есть ещё одно предложение Правительства. При исчислении заработка для трудовой пенсии учитывать и те периоды деятельности, когда не производилась уплата обязательных страховых взносов в пенсионный фонд. А это к примеру, военная служба или уход за детьми.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы готовы предложить меры, которые стимулировали работу тех пенсионеров, которые желают работать, а самое главное имеют на это здоровье.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Правильно, надо идти путем диалога и договариваться с пенсионерами. Обижать их нельзя. Надо дать им право выбора. Вот Вы, Леонид Семенович, к примеру, если бы Вы достигли пенсионного возраста, Вы бы остались при таких условиях – повышение пенсии на 50% или в 2 раза?

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Здесь такой момент, а захочет ли наниматель?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Тут уже надо конкурировать на рынке труда. Но вот Вы бы остались на 3-5 лет?

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Вне всяких сомнений.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Вот видите. Уже есть заинтересованность.

Все предложения, прозвучавшие сегодня, будут обобщены в Указ. Его появление можно ожидать в ближайшее время.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Хорошо, что мы сохраним свою, понятную для людей пенсионную систему. Выполняем свои обязательства в этой системе – это большое дело. Поэтому ломать не нужно. Обижать пенсионеров ни в коем случае нельзя. Надо быть с ними честными. Если люди видят, что у нас есть деньги, экономика работает, и мы можем им помочь – мы должны это делать. Если тяжело – люди нас всегда понимали.