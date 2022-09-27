Прямой эфир

Страны ЕАЭС изъяли 80 млн единиц контрафактной продукции за 5 лет

27 сентября 2022 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бюджеты стран ЕАЭС недополучают миллиарды налоговых поступлений из-за нелегального оборота контрафактной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2021 год он увеличился на треть и составил более 18 миллионов единиц. За пять лет цифры еще более внушительные – 80 миллионов единиц контрафактной продукции.

Страны ЕАЭС изъяли 80 млн единиц контрафактной продукции за 5 лет-1

По прогнозам аналитиков, доля электронной торговли в мире вырастет на четверть уже в ближайшие три года. Это новые возможности для потребителей и продавцов. Оборотная сторона медали трансграничной торговли – многочисленные нарушения стандартов качества и подлинности продукции. Более половины контрафакта – это игрушки, треть приходится на одежду, косметику и парфюмерию.

Европейская экономическая комиссия разрабатывает необходимые таможенные меры, совершенствуя механизмы маркировки и прослеживаемости товаров, а также ограничения доступа фальсификата на внутренний рынок союза.

Больше новостей экономики за 27 сентября читайте здесь.

# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Куба планирует закупить белорусские сельхозтовары и технику
27 сентября 2022 16:54

Куба планирует закупить белорусские сельхозтовары и технику

Изменились условия перелёта в Египет. Сколько теперь должен весить багаж белоруса?
27 сентября 2022 16:51

Изменились условия перелёта в Египет. Сколько теперь должен весить багаж белоруса?

Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год
27 сентября 2022 16:08

Есть задание по росту зарплат. В Совете министров обсудили проект бюджета на 2023 год