Страны ЕАЭС изъяли 80 млн единиц контрафактной продукции за 5 лет

Бюджеты стран ЕАЭС недополучают миллиарды налоговых поступлений из-за нелегального оборота контрафактной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2021 год он увеличился на треть и составил более 18 миллионов единиц. За пять лет цифры еще более внушительные – 80 миллионов единиц контрафактной продукции.

По прогнозам аналитиков, доля электронной торговли в мире вырастет на четверть уже в ближайшие три года. Это новые возможности для потребителей и продавцов. Оборотная сторона медали трансграничной торговли – многочисленные нарушения стандартов качества и подлинности продукции. Более половины контрафакта – это игрушки, треть приходится на одежду, косметику и парфюмерию.

Европейская экономическая комиссия разрабатывает необходимые таможенные меры, совершенствуя механизмы маркировки и прослеживаемости товаров, а также ограничения доступа фальсификата на внутренний рынок союза.