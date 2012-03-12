Мясникович: Поставлена задача и по зарплате, и по ВВП выходить на плановые показатели

Отечественная экономика характеризуются устойчивостью. Об итогах социально-экономического развития Беларуси за первые два месяца года и перспективах на 2012 президенту Александру Лукашенко доложил премьер-министр Михаил Мясникович. Речь на встрече шла также о сальдо внешней торговли, политике в области формирования цен и выполнении бюджета страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наши планы, которые мы определили для себя на этот год, могут быть успешно реализованы. Те 5-6% ВВП, о которых мы мечтали, спорили долго, оказываются реально выполнимыми. Конечно, желательно, чтобы прирост был больше, это не так страшно для нас, но надо, конечно, смотреть по платежному балансу, по сальдо внешней торговли мы ни в коем случае не должны превысить те цифры, которые нами обозначены. То есть экономика должна развиваться так, чтобы не создать проблем на валютном и финансовом рынках.

Очень много сегодня говорится о том, что у нас какие-то диспаритеты цен, что у нас цены ниже чем у соседей, что отчасти способствует вывозу наших товаров, убыточности работы некоторых предприятий и так далее.

Мы четко определились, что цены в прошлом году у нас и так прилично подскочили. И если где-то что-то надо подшлифовывать, то это не должен быть обвальный рост цен. Он должен быть растянут во времени и привязан к росту доходов населения. Есть повышение зарплат, пенсий, пособий, тогда мы можем в какой-то степени наполовину этих приростов подшлифовать, даже не двигать цены, это 0,5-1%, но не больше. Нам надо очень активно вести борьбу с инфляцией. Мы сегодня видим, что мы можем это сделать, потому что там, где инфляция, цены нерегулируемые, там нет роста цен. Там, где мы регулируем цены, там мы вынуждены как-то поднимать эти цены. За счет этого и создается инфляция в нашей стране. Это хорошо, что там, где цены не контролируются, они наоборот имеют темпы и имеют стремление к дефляции, то есть понижение цен. А там, где мы выравниваем, мы можем и не выравнивать, поэтому инфляция в данном случае у нас регулируемая.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Хорошие темпы демонстрирует село (у них 106,7%). Это даже выше прогнозных заданий. Промышленность тоже практически идет в графике.

То, что касается ситуации на валютном и потребительском рынках, она стабильная. Приток валюты на чистой основе – 470 млн долларов против оттока, который был в предыдущие все периоды. Таким образом, есть уверенность, что мы выйдем на выполнение заданий и первого квартала, и года.

Особое внимание Правительству следует уделить повышению производительности труда на местах и возможному росту зарплат. Президент подчеркнул, что золотовалютные запасы страны не должны уменьшаться. Шла речь о притоке прямых иностранных инвестиций в экономику, создании отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и бюджете следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович:

Президентом поставлена задача серьезно поработать над формированием бюджета и над выполнением всех тех плановых назначений, которые были предусмотрены в духе задач пятилетки. Таким образом, чтобы и по заработной плате, и по валовому внутреннему продукту выходить на плановые показатели.