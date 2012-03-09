Греция может избежать дефолта – частные кредиторы спишут часть долга страны

Новости Греции. Страна переживает острый финансовый кризис. Но, похоже, Афинам все же удастся избежать дефолта. Частные кредиторы спишут часть долга страны.

Благодаря крупнейшей в истории сделке такого рода, задолженность Греции сократится более чем на 100 миллиардов евро. Это было необходимо в рамках договора с Евросоюзом о получении международной финансовой помощи. Речь о 130 миллиардах. Без этих денег стране уже в этом месяце грозил бы дефолт.

Греция переживает наиболее тяжелый экономический кризис со времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.