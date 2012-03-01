Активное участие Беларуси в ЕЭП представляет огромный интерес для турецкого бизнеса

Это отметили зарубежные гости в Минске на открытии Дней делового сотрудничества двух государств.

В 2011 году взаимный товарооборот достиг почти полумиллиарда долларов. Хотя несколько лет назад он был 40 миллионов.

Потенциал экономик стран позволяет достигать более высоких показателей. Деловые круги Турции уже готовы подписать новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрсан Боджутоглу, профессор технического университета (Турция):

Страны региона Черного моря придают большое значение стабильности и постоянному развитию в экономических и социальных аспектах. И мы считаем, что Беларусь в этом плане предоставляет очень большие возможности. Государство имеет сильное управление.

Я считаю возможным сделать Беларусь центром производства продовольствия как для рынков России, так и Восточной Европы.

Йашар Байыклы, генеральный секретарь Федерации промышленников и предпринимателей (Турция):

Многие хотят остаться на белорусском рынке. Это прежде всего предприятия по изготовлению моторов для машин, рекламных вывесок, а также компании по производству медицинского оборудования. Люди приехали с конкретными контрактами. Надеемся, что сотрудничество будет организовано в самое ближайшее время.

Ахмед Айдын, представитель компании по производству продовольственных товаров (Турция):

Наша цель – распространение на рынке стопроцентных органических продуктов: настоящее стопроцентное молоко, яйца, мясо. В то же время мы планируем поставлять из Беларуси в Турцию тоже органическую продукцию в виде соли, рапса и растительного масла.