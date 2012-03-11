Прямой эфир

Агрокомбинат «Ждановичи»

11 марта 2012 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Начало марта – время сбора первого урожая тепличных белорусских помидоров. А огурцы уже месяц как отправились на прилавки. Эта витаминная красно-зеленая палитра окончательно убеждает: пора обновления пришла. Весна - любимая пора и нашего сегодняшнего героя, Григория Чуйко - генерального директора агрокомбината «Ждановичи».

Агрокомбинат – самый крупный в стране по выращиванию тепличных овощей.  Пожалуй, нет и дня, чтобы в этом пригородном хозяйстве не побывали гости – всех интересует местный парниково-тепличный эффект. Правда, не  каждого гостя генеральный предприятия сопровождает  лично. А посвятить телевизионщикам целый день… Коллеги поймут, для нас это настоящая удача. Правда, договорились,  что всё будет в «рабочем режиме».

С порога  Григорий Петрович пригласил нас на стратегический объект – единственную в Беларуси шмелиную лабораторию, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Григорий Чуйко

Другие новости рубрики

Все новости
09 марта 2012 13:13

Греция может избежать дефолта – частные кредиторы спишут часть долга страны

Активное участие Беларуси в ЕЭП представляет огромный интерес для турецкого бизнеса
01 марта 2012 13:30

Активное участие Беларуси в ЕЭП представляет огромный интерес для турецкого бизнеса

Ставка рефинансирования в Беларуси с 1 марта снижена до 38% годовых
01 марта 2012 12:35

Ставка рефинансирования в Беларуси с 1 марта снижена до 38% годовых