Агрокомбинат «Ждановичи»

Начало марта – время сбора первого урожая тепличных белорусских помидоров. А огурцы уже месяц как отправились на прилавки. Эта витаминная красно-зеленая палитра окончательно убеждает: пора обновления пришла. Весна - любимая пора и нашего сегодняшнего героя, Григория Чуйко - генерального директора агрокомбината «Ждановичи».

Агрокомбинат – самый крупный в стране по выращиванию тепличных овощей. Пожалуй, нет и дня, чтобы в этом пригородном хозяйстве не побывали гости – всех интересует местный парниково-тепличный эффект. Правда, не каждого гостя генеральный предприятия сопровождает лично. А посвятить телевизионщикам целый день… Коллеги поймут, для нас это настоящая удача. Правда, договорились, что всё будет в «рабочем режиме».

С порога Григорий Петрович пригласил нас на стратегический объект – единственную в Беларуси шмелиную лабораторию, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.