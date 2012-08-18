Мясникович ознакомился с ходом модернизации молочно-товарных ферм в Витебской области

Новости Беларуси. Молочные реки станут золотой жилой. Производство молока в Беларуси планируется увеличить за счет реконструкции молочно-товарных ферм. С ходом модернизации на Витебщине 18 августа познакомился премьер-министр Михаил Мясникович.

Молоко – главный источник дохода для этого сельхозпредприятия. Несколько лет назад оно объединило четыре хозяйства. Стратегию развития заложили в само название – «Племзавод-реконструктор». Реконструкцию ведут своими силами. На пустыре отвоевывали каждый метр. Так 10 заброшенных зданий постепенно превратились в новый комплекс.

Петр Догель, директор коммунального унитарного предприятия «Племзавод-реконструктор»:

Жизнь заставляет развиваться. В этом хозяйстве с четырех хозяйств было только 800 голов. Сейчас 2,5 тысячи, я коров заменил по два круга уже. Скот обновили полностью. Судьба заставляет, людям работу давать надо.

Один коровник обошелся в 970 миллионов. Реконструкция хозспособом. Минимум бюджета, почти все за свой счет. Экономили на подрядчиках и материалах. Все чисто, аккуратно, отвечает современным требованиям и вложения отобьются наверняка.

Такая ферма должна быть в каждом белорусском хозяйстве. Сливки с производства молока на обновленном комплексе можно будет снимать уже через год-два, когда окупится модернизация. Здесь подсчитали, что после реконструкции прибыль составит 500 млн рублей в год.

По такому пути идут и другие хозяйства области. На этой ферме выбрали максимально экономичный вариант реконструкции. При этом, никаких примитивных технологий. Дояркам не придется по старинке носить ведра. Все механизировано: доильный зал, молокопровод, водоснабжение, система очистки, кормораздатчики.

Владимир Зюзин, прораб:

Используем материалы, кое-что разбираем, чего не хватает, приобретаем, по возможности, чтобы удешевить строительство. Вот такие планы. Окна мы просто убираем, потому что комплексу более 30 лет, поэтому надо устанавливать новые окна, новую проводку.

На Витебщине обновляется 228 ферм. В Правительстве возникали сомнения по поводу сроков ввода всех запланированных объектов. Но в регионе подтянулись. 18 августа даже приняли решение о строительстве семи новых ферм в придачу к 25, которые уже строятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Будет и прирост поголовья, и конечно, «большое» молоко. В этом году они серьезно добавят по производству и реализации молока с достаточно высокими качественными характеристиками. Поэтому работы очень много. Денег, конечно, не хватает. Но мною сегодня было принято решение дать им дополнительно порядка 200 млрд на лизинг оборудования в связи с тем, что необходимо решать вопросы по приобретению современной техники.

Всего в Беларуси сейчас ведется модернизация 1200 ферм. Реконструкция каждой принесет увеличение поголовья и надоев. Молочные реки должны стать золотой жилой – это суть нынешней молочной реформы.