Лукашенко посетил единственное в Европе производство грибов шиитаке, аналога женьшеня

Новости Беларуси. 17 августа президент Беларуси в ходе рабочей поездки по Гомельской области посетил комбинат «Восток». Это крупнейший производитель овощной продукции в республике, который занимается как выращиванием, так и переработкой. К 2016-му году в стране появится сразу 8 новых подобных предприятий. Причем, полного цикла - от производства до реализации овощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Корш, директор КСУП «Комбинат «Восток»:

На сегодняшний день производитель, который имеет возможность переработать свою продукцию, соответственно имеет добавочную стоимость в реализации продукции. Это большое дело для любой сельскохозяйственной организации. И это нужно не то, что развивать, а продвигать на все предприятия.

Такую идею поддержал и президент. В будущем в стране появится 8 подобных комплексов по производству и переработке продуктов сельского хозяйства. По такой схеме - производитель выращивает сырье на своих землях и тратиться на закупки не нужно, а это приличная экономия. Например, комбинат «Восток» только за полгода заработал почти 2,5 миллиарда рублей от реализации собственной продукции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот вам добавочная стоимость, переработка. Оттуда и хранение. Поэтому, если надо нам построить на Полесье, и это решает проблему – стройте. Надо быстрее инвестировать в это.

Еще одно ноу-хау, которое продемонстрировали президенту - выращивание гриба шиитаке. В цехах соблюдается особый режим: гигиенические нормы как в операционной. Для мицелия, то есть будущих грибов, создают специальный субстрат из опилок и мела. Дальше грибы на 90 дней отправляют в специальный инкубатор. Температура — не больше 18 градусов, влажность — 95 процентов.

Любовь Бычковская, начальник грибного цеха КСУП «Комбинат «Восток»:

Для нужного размера надо двое-трое суток. Тогда гриб будет готов и его можно будет снимать.

Промышленное производство шиитаке в Домановичах не только единственное в Беларуси, но и во всей Европе. Ближайшее — в Китае. Белорусский производитель доказал, что экзотические грибы не только отлично растут в наших условиях, но и приносят прибыль.

Шиитаке – это не только деликатес, но и целебный продукт. Уже больше двух тысяч лет в китайской и японской медицине его ценят наравне с женьшенем. Исследования подтвердили, употребление 9 грамм сушеного шиитаке в течение недели снижает уровень холестерина в организме на 15 процентов. А еть такой гриб можно даже сырым.

Для современной медицины этот гриб стал настоящей сенсацией. Его используют в лечении опухолей, гепатита, болезней печени и даже при онкологии. С полезным грибом здесь выпускают несколько десятков консервов.

Что примечательно, технологию выращивания японского гриба разработали ученые белорусской Академии наук. Тот самый случай, когда научные исследования приносят реальные дивиденды. 1 килограмм шиитаке обойдется в 44 тысячи рублей. В планах на этот год выпустить 75 тонн. Прибыль подсчитать не сложно. А приобретением полезного продукта уже интересуются в Европе и СНГ.