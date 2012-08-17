Лукашенко: Это то, что я хочу во всех хозяйствах

Новости Беларуси. 17 августа президент Беларуси в ходе рабочей поездки по Гомельской области ознакомился с ходом реконструкции молочно-товарных ферм на примере животноводческого филиала ОАО «Калинковичихлебопродукт». Объект в Домановичах готов на 90% и начнет работу в ноябре 2012. За счет увеличения площадей и обновления оборудования, стадо увеличится на 100 голов, а надои на одну корову возрастут на 500 килограммов в год. Строительство велось так называемым хозспособом, а не подрядным, таким образом, вдвое сэкономили на стоимости работ. Деньги на реконструкцию тоже преимущественно свои, а не кредитные. Поэтому вложенные средства окупятся быстро. Ориентировочно - за год.

Николай Хватик, директор филиала КПС «Домановичи» ОАО «Калинковичихлебопродукт»:

Эта ферма нам обошлась в 1,5 миллиарда рублей. Если строить с подрядной организацией, то это обойдётся более 4-х миллионов. Своими силами на 50% дешевле получается.

Президент акцентировал внимание на проекте фермы. Ведь несколько последних лет они были увязаны на западные стандарты: открытые стены, свободное поступление воздуха. А на этой ферме все по старинке: небольшие окна, толстые стены.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Почему сделали как в квартире на 20 метров окна? Почему не сделали шторы по технологии? Вы же меня все убеждали, что для коровы надо раскрыть всё. Идеальные условия, как мы научились. А мы начинаем что—то клепать и приспосабливать. Так что идеально? Вы же говорите - это идеально! Так сядьте и убедите его, что это древний способ. Корову надо содержать не так, как мы раньше это делали – в железобетоне, а так, что бы было все раскрыто, чтобы скотина, особенно в Гомеле, на улице фактически стояла. За технологию ответите головой. Но я это так не оставлю.

Старые технологии тормозят развитие сельского хозяйства, и это предмет беспокойства главы государства. В Беларуси сейчас идет работа над 1 200 молочными фермами. Больше всего их модернизируют в Минской области, затем в Витебской и во всех остальных. На эти цели в стране намечено выделить более 7 триллионов рублей. Почти 2 триллиона уже освоено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Именно такая должна быть модернизация. Цех растела, сухостоя, содержания скота, водопоения и прочее. И доение в цеху. Вот какая модернизация. Это 1 из 190 ферм в хозяйстве. Это то, что я хочу во всех хозяйствах. Я же не заставляю все 200 модернизировать. Я говорю, что одну в хозяйстве. Это значит, объединить, сделать из 2-х одну ферму на 600 голов. Пускай там будет не 600, а даже 580 голов – малый комплекс будет. Второй – в районе 800, третий – 1 000 -1 200. Вот три типа, которые мы разработали. И этого я хотел от вас.

В разных областях, конечно, и разные способы выполнения этого задания. Глава государства не скрывает, что задача сложная, но выполнить ее необходимо сейчас. Ведь ситуация на рынках сбыта молочной продукции будет благоприятной не всегда. Нужно занять свободные ниши, пока это не сделали другие.