Лукашенко: К 2015 году мы полностью обеспечим себя подсолнечным маслом

Новости Беларуси. 17 августа президент Беларуси находится в рабочей поездке по Гомельской область. Посещение региона началось с разговора о ходе уборочной компании. Хлеборобам, по мнению главы государства, необходимо безотлагательно увеличить эффективность выращивания колосовых в этом южном регионе и уже в следующем году выйти на урожай в 1,5 миллиона тонн зерна. Что касается подсолнечника, то в этом году белорусы впервые в истории получат 7 тысяч тонн растительного масла из отечественного сырья.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

На территории Гомельской области решаем проблему полного сырьевого обеспечения сырьём отечественного производства. На Гомельский жировой комбинат необходимо 40 тысяч тонн растительного масла. При этом, 30 тысяч тонн мы получаем за счёт предприятий, которые перерабатывают рапс в Гомельской области. И что крайне важно, выходим на получение 10 тысяч тонн масла подсолнечного. Таким образом, Гомельский жировой комбинат не будет закупать растительное масло по импорту. Что такое на сегодня 10 тонн подсолнечного масла? По действующим ценам - 11, 5 миллионов долларов. Вот ответ на все вопросы.

Дебютный промышленный урожай масла семян подсолнечника ожидается на уровне 30 тысяч тонн. Молотит семечку начнут ближе к середине сентября. Президент ознакомился с уже существующими результатами эксперимента и поставил задачу его развивать. Новый рубеж - производство в стране не менее 50 тысяч тонн масла в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы умеем возделывать подсолнухи. И это нам нужно, потому что мы пока обеспечиваем всего лишь 25% потребностей страны в подсолнечном масле. Надо расширяться побыстрее. Не надо исходить из того, что сегодня два, завтра пять, потом больше - и хорошо. Это хорошо, но недостаточно с точки зрения полной обеспеченности. Вот задача: 50 тысяч тонн масла импортозамещения. К 2015 году мы полностью обеспечим себя подсолнечным маслом. Чтобы для производства было, и народ накормить.