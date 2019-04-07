«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД?

Новости Беларуси. Развитию регионов на неделе было посвящено совещание с участием главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Около двух с половиной часов руководство правительства и госорганов, местные власти обсуждали различные вопросы в сфере регионального развития: от посевной кампании до работы с инвесторами, заработную плату, занятость, наведение порядка. Ни один из актуальных вопросов не остался без внимания. Приоритеты расставлены, поручения озвучены. Их исполнить – для многих это дело чести.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Доступное жилье и хорошие дороги, порядок и благоустройство, интересная работа и достойная зарплата. Одним словом, комфортная жизнь должна быть не только в столице. Об этом не раз говорили на самом высоком уровне. В стране прошел настоящий «мозговой штурм» – приняты сразу три директивы: агропромышленного комплекса, ЖКХ и строительства. Они-то и должны стать магистральными планами.

И казалось бы, ведь вполне простые и понятные желания, но они далеко не всегда совпадают с действительностью. Совещание во Дворце Независимости – возможность реально взглянуть на результаты работы всей вертикали. И, наконец, разобраться, где же сбоит система. Сегодня, подчеркнул Президент, время оправдывать ожидания, но не всем это под силу. Попустительство в развитии регионов – например, Оршанского – лишило портфелей практически все правительство. «Никто никого уговаривать больше не будет». Подробности совещания у Президента Беларуси по развитию регионов Но при хозяйском подходе и неравнодушии бывает ведь и по-другому.

Заславль – небольшой городок в Минской области. Вот уже четверть века здешнее предприятие делает паркет. Полный цикл производства: от обработки древесины до готовой доски. То есть товар с высокой добавленной стоимостью. Причем такого качества, что его знают едва ли не во всем мире. Дилерская сеть в 45 странах, 90 % паркета отгружают на экспорт.

Владимир Яновский, директор компании по производству паркета:

За последние два года мы удвоили свои производственные мощности. Сегодня мы в состоянии выпустить 1 миллион квадратных метров в год. Для нас не осталось новых рынков, мы есть везде. Мы гордимся теми проектами, которые были реализованы в сложных условиях. Это тропики. Там, где никакой другой паркет не в состоянии выстоять. В пустыне, где большая нагрузка, большая проходимость.

Сегодня коллектив завода – больше 600 человек. Для небольшого города – вклад в занятость весомый, и это не предел. В планах – расширение и ежегодный рост на 20-30 %. А значит, и новые рабочие места. Да и средняя зарплата на предприятии перешагнула 1000 рублей. Значит, требование Президента о повышении заработков справедливо.

Тогда почему выполняется не везде? Да еще и выплачиваются кровно заработанные в некоторых регионах не вовремя. Из-за задержек выговоры уже получили губернаторы Витебской и Могилевской областей. В последней теперь и вовсе руководитель новый.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не выполняются мои требования по росту зарплаты. Более того, она еще и выплачивается не вовремя. И это ответственность премьер-министра и первого вице-премьера. В 2018 году только 10 из 128 районов и городов имели зарплату выше средней по стране. В Могилевской области нет ни одного такого района или города. За январь-февраль ситуация кардинально не поменялась (подробнее здесь).

Президент не требует бездумного повышения зарплат. Деньги нужно зарабатывать, нужны свежие идеи. Например, инвестиции, но системного подхода нет. Да и сколько стоящих проектов «зарубили» бумажной волокитой и бюрократией. Впрочем, даже инвестиции вовсе не залог успеха.

Печальный пример Слуцкого дрожжевого комбината. Зарубежный инвестор вложил сюда порядка 10 миллионов евро. В 2017 с помпой открыли завод, мол, будут выпускать белорусский продукт по немецким технологиям. Но как на дрожжах расти стали только убытки – в 2018 году рентабельность продаж – минус 112 %. Удалось ли поднять производство или оно окончательно «забродило» – неизвестно, от общения на заводе категорически отказались.

Удивить современного ребенка сложно, но возможно – уверены на этом предприятии. Успех – за инновациями. Этот электромобиль уже стал хитом продаж.

Фабрика в Кобрине – самый крупный производитель игрушек в СНГ, давно входит в топ-5 и во всей Европе. Каждый месяц 700 тонн пластмассы здесь превращают в яркие куклы и игровые наборы. Всего в линейке больше 3000 позиций. А среди покупателей – без малого 70 стран мира. В 2018 году открыли для себя рынки Австралии, Мексики, Малайзии и Кот-д’Ивуара.

Валерий Кузьмич, заместитель директора фабрики по производству игрушек:

Мы следим за тем, чтобы не стоять на месте, пытаемся усложнять нашу продукцию. Мы ведем активную выставочную деятельность в разных странах. Ежегодные участники многих форумов, и именно на таких предприятиях подходят потенциальные клиенты, так начинается сотрудничество. Таким путем мы завоевываем мир.

Нужно развивать регионы экономически. В приоритете – аграрии. Они не только себя, страну кормят. Посевная на заре, а в «Заре» чуть свет – и все на работе. К технике здесь относятся с особым трепетом. В парке 250 машин. Пока тракторы в полях, текущий ремонт проходит кормоуборочная техника.

Роман Чумаков, первый заместитель генерального директора ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Здесь у нас оборудована площадка для разборки техники, надлежащей списанию. Каждый узел рассматривается комиссией на дальнейшую его пригодность. К каждой детали отношение индивидуальное. Для дальнейшей эксплуатации, чтобы сократить затраты на ремонт техники.

Диктатура технологий и дисциплина. В подтверждении тезисов Президента нам демонстрируют ферму: чисто и без специфических ароматов. Александр Лукашенко возмущён содержанием коров на ферме в Шкловском районе

Валентина Войтюшенко, заместитель генерального директора по животноводству ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

В первую очередь трудовая дисциплина должна быть, потому что мы начинаем работу с пяти утра, и каждый человек должен прийти на работу. Если не приходит на работу, значит, срывается технологический процесс, значит, не будет таких показателей.

А вот у тех, кто готовился к посевной спустя рукава, уже на старте силы на исходе. Претензии и к технике – полтысячи сельхозмашин в нерабочем состоянии – и к количеству минеральных удобрений. В Витебской и Могилевской областях под яровой сев накопили только четверть от потребностей. Одним словом, кое-где бардак и бесхозяйственность. «Нет элементарного порядка». Президент требует от губернаторов чёткий план действий по проведению посевной Совещание – разговор на перспективу, упреждение проблем. Президент не требует ничего сверхъестественного: работать по совести, навести порядок и не быть равнодушными к проблемам людей. Ничего сложного. Тогда и разбор полетов в «Купаловском» не повторится.