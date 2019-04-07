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«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД?

07 апреля 2019 16:54
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Новости Беларуси. Развитию регионов на неделе было посвящено совещание с участием главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -1

Около двух с половиной часов руководство правительства и госорганов, местные власти обсуждали различные вопросы в сфере регионального развития: от посевной кампании до работы с инвесторами, заработную плату, занятость, наведение порядка. Ни один из актуальных вопросов не остался без внимания. Приоритеты расставлены, поручения озвучены. Их исполнить – для многих это дело чести.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -4

Юлия Бешанова, корреспондент:
Доступное жилье и хорошие дороги, порядок и благоустройство, интересная работа и достойная зарплата. Одним словом, комфортная жизнь должна быть не только в столице. Об этом не раз говорили на самом высоком уровне.

В стране прошел настоящий «мозговой штурм» – приняты сразу три директивы: агропромышленного комплекса, ЖКХ и строительства. Они-то и должны стать магистральными планами.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -7

И казалось бы, ведь вполне простые и понятные желания, но они далеко не всегда совпадают с действительностью. Совещание во Дворце Независимости – возможность реально взглянуть на результаты работы всей вертикали. И, наконец, разобраться, где же сбоит система. Сегодня, подчеркнул Президент, время оправдывать ожидания, но не всем это под силу. Попустительство в развитии регионов – например, Оршанского – лишило портфелей практически все правительство.

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Но при хозяйском подходе и неравнодушии бывает ведь и по-другому.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -10

Заславль – небольшой городок в Минской области. Вот уже четверть века здешнее предприятие делает паркет. Полный цикл производства: от обработки древесины до готовой доски. То есть товар с высокой добавленной стоимостью. Причем такого качества, что его знают едва ли не во всем мире. Дилерская сеть в 45 странах, 90 % паркета отгружают на экспорт.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -13

Владимир Яновский, директор компании по производству паркета:
За последние два года мы удвоили свои производственные мощности. Сегодня мы в состоянии выпустить 1 миллион квадратных метров в год. Для нас не осталось новых рынков, мы есть везде.

Мы гордимся теми проектами, которые были реализованы в сложных условиях. Это тропики. Там, где никакой другой паркет не в состоянии выстоять. В пустыне, где большая нагрузка, большая проходимость.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -16

Сегодня коллектив завода – больше 600 человек. Для небольшого города – вклад в занятость весомый, и это не предел. В планах – расширение и ежегодный рост на 20-30 %. А значит, и новые рабочие места. Да и средняя зарплата на предприятии перешагнула 1000 рублей. Значит, требование Президента о повышении заработков справедливо.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -19

Тогда почему выполняется не везде? Да еще и выплачиваются кровно заработанные в некоторых регионах не вовремя. Из-за задержек выговоры уже получили губернаторы Витебской и Могилевской областей. В последней теперь и вовсе руководитель новый.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Не выполняются мои требования по росту зарплаты. Более того, она еще и выплачивается не вовремя. И это ответственность премьер-министра и первого вице-премьера.

В 2018 году только 10 из 128 районов и городов имели зарплату выше средней по стране. В Могилевской области нет ни одного такого района или города. За январь-февраль ситуация кардинально не поменялась (подробнее здесь).

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -25

Президент не требует бездумного повышения зарплат. Деньги нужно зарабатывать, нужны свежие идеи. Например, инвестиции, но системного подхода нет. Да и сколько стоящих проектов «зарубили» бумажной волокитой и бюрократией. Впрочем, даже инвестиции вовсе не залог успеха.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -28

Печальный пример Слуцкого дрожжевого комбината. Зарубежный инвестор вложил сюда порядка 10 миллионов евро. В 2017 с помпой открыли завод, мол, будут выпускать белорусский продукт по немецким технологиям. Но как на дрожжах расти стали только убытки – в 2018 году рентабельность продаж – минус 112 %. Удалось ли поднять производство или оно окончательно «забродило» – неизвестно, от общения на заводе категорически отказались.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -31

Удивить современного ребенка сложно, но возможно – уверены на этом предприятии. Успех – за инновациями.

Этот электромобиль уже стал хитом продаж.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -34

Фабрика в Кобрине – самый крупный производитель игрушек в СНГ, давно входит в топ-5 и во всей Европе. Каждый месяц 700 тонн пластмассы здесь превращают в яркие куклы и игровые наборы. Всего в линейке больше 3000 позиций. А среди покупателей – без малого 70 стран мира. В 2018 году открыли для себя рынки Австралии, Мексики, Малайзии и Кот-д’Ивуара.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -37

Валерий Кузьмич, заместитель директора фабрики по производству игрушек:
Мы следим за тем, чтобы не стоять на месте, пытаемся усложнять нашу продукцию. Мы ведем активную выставочную деятельность в разных странах. Ежегодные участники многих форумов, и именно на таких предприятиях подходят потенциальные клиенты, так начинается сотрудничество. Таким путем мы завоевываем мир.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -40

Нужно развивать регионы экономически. В приоритете – аграрии. Они не только себя, страну кормят. Посевная на заре, а в «Заре» чуть свет – и все на работе. К технике здесь относятся с особым трепетом. В парке 250 машин. Пока тракторы в полях, текущий ремонт проходит кормоуборочная техника.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -43

Роман Чумаков, первый заместитель генерального директора ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Здесь у нас оборудована площадка для разборки техники, надлежащей списанию. Каждый узел рассматривается комиссией на дальнейшую его пригодность. К каждой детали отношение индивидуальное. Для дальнейшей эксплуатации, чтобы сократить затраты на ремонт техники.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -46

Диктатура технологий и дисциплина. В подтверждении тезисов Президента нам демонстрируют ферму: чисто и без специфических ароматов.

Александр Лукашенко возмущён содержанием коров на ферме в Шкловском районе

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -49

Валентина Войтюшенко, заместитель генерального директора по животноводству ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
В первую очередь трудовая дисциплина должна быть, потому что мы начинаем работу с пяти утра, и каждый человек должен прийти на работу. Если не приходит на работу, значит, срывается технологический процесс, значит, не будет таких показателей.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -52

А вот у тех, кто готовился к посевной спустя рукава, уже на старте силы на исходе. Претензии и к технике – полтысячи сельхозмашин в нерабочем состоянии – и к количеству минеральных удобрений. В Витебской и Могилевской областях под яровой сев накопили только четверть от потребностей. Одним словом, кое-где бардак и бесхозяйственность.

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Совещание – разговор на перспективу, упреждение проблем. Президент не требует ничего сверхъестественного: работать по совести, навести порядок и не быть равнодушными к проблемам людей. Ничего сложного. Тогда и разбор полетов в «Купаловском» не повторится.

«Мы завоевываем мир». Чем могут гордиться региональные предприятия, или Как работают за МКАД? -55

Одна из приоритетных задач – зажечь огни малых городов так, чтобы они манили не меньше светодиодных иллюминаций мегаполиса. Чтобы Минская кольцевая не воспринималась той самой чертой качества жизни, а понятия «столица» и «периферия» перестали быть антонимами.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Яновский # Александр Лукашенко # Валерий Кузьмич # Роман Чумаков # Валентина Войтюшенко # Фотофакт

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