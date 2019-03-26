Александр Лукашенко возмущён содержанием коров на ферме в Шкловском районе

Новости Беларуси. Убыточные сельхозпредприятия в Беларуси нужно вывести на рентабельную работу. Такую задачу обозначил Президент во время посещения молочно-товарного комплекса «Слижи» в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поручил снять с должностей виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское»

Глава государства остался недоволен условиями, в которых содержатся животные, и потребовал навести порядок. Беларусь производит достаточно качественной сельхозпродукции, чтобы обеспечить внутренний спрос и продавать за рубеж. Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» После модернизации отрасль работает хорошо, однако, как отметил Александр Лукашенко, на убыточных предприятиях работают наши люди. Так что оставлять их наедине с проблемами государство не имеет права. Более того, стране нужно эффективно использовать свой ресурс и осваивать новые виды продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вот почитал обзоры, особенно по России, ну понятно, что они там специально плявузгуют языком, что не дал эффекта, и Лукашенко тут опять поехал по селу, потому что нет эффекта. Ну чуть ли нам есть нечего. Надо понимать, что та часть модернизированного сельского хозяйства, которое мы вот так модернизировали, оно дает нам полное потребление внутри молока и на экспорт. Поэтому мы те 20-25 % слабых хозяйств, которые у нас есть, мы вообще без них можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать, поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их наверх. Нам надо 100 % почв, которые находятся в оборотах, поднять. Нам надо создать нормальное производство, так как мы сделали на 78-80 % хозяйства, и главное людей не забывать. Там же люди, мы не можем оставить их без внимания. Вот в чем смысл сегодняшних разговоров.

Плюс новинка, новое что-то должно быть: новые виды продукции, импортозамещение. Я вчера и сегодня изучал Шкловский район. Почему мы опять занимаемся Шкловским районом? Почему я лично им занимаюсь, потому что я знаю здесь каждое хозяйство. Поэтому мы спокойно в течение 10-12 лет приводим в порядок Шкловский район, но не только его. Шкловский район был самый запущенный район, хотя здесь неплохие земли. Здесь эта гряда от Мстиславского района в Шкловский, Оршанский районы, и туда, на Белыничи аж до Минского района – это хорошие почвы. И здесь можно иметь результат, поэтому и занимались. Начинали с Александрийского – десяток этих лоскутов объединили. Вчера мы были в Сипаково. Там «Газовик» – хорошее предприятие, хоть и небольшое. «Нива», мне докладывают, неплохо работает, «Спартак» работает. «Городец», в котором я когда-то работал, они работают неплохо. Мы решили 5 хозяйств объединить здесь и создать экспериментально-крупный холдинг.