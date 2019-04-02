«Никто никого уговаривать больше не будет». Подробности совещания у Президента Беларуси по развитию регионов

Новости Беларуси. И новому министру, и главе района буквально сразу придется включаться в напряженную работу. Задача, которая стоит перед управленцами – сгладить разрывы и подтянуть уровень жизни людей в отстающих регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальные вопросы социально-экономического развития областей обсуждали 2 апреля на совещании во Дворце Независимости. Создание высокопроизводительных рабочих мест, сотрудничество с инвесторами, достойный уровень зарплат – все это фундамент экономических успехов. Евгений Горин подробнее. «Нет элементарного порядка». Президент требует от губернаторов чёткий план действий по проведению посевной Развитие регионов Беларуси – приоритет, которого Александр Лукашенко последовательно придерживается. Экономику нужно развивать по всей стране.

Создавать на периферии производства и рабочие места. Чтобы не получилась как в некоторых государствах, когда люди вынуждены ехать в столицу, чтобы заработать на хлеб. Президент ранее определил этапы ускорения развития регионов. Вся вертикаль власти получила четкие задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подавляющее большинство областей в 2018 году не достигли запланированных цифр по валовому региональному продукту и производительности труда. Некоторые регионы не выполнили задания по экспорту товаров, привлечению прямых иностранных инвестиций. И никто не снизил уровень затрат на производство и реализацию продукции. То есть показатели эффективности основные провалены. В этом году еще не всеми губернаторами обеспечивается выполнение тех планов, которые мы перед собой наметили.

Президенту вторит глава госконтроля. Если охарактеризовать работу по развитию регионов по эффективности, оценка будет низкой. Такими темпами ВВП в 100 миллиардов долларов к концу следующей пятилетки – призрачная перспектива.

При этом есть дорожная карта экономического подъема 11 городов. Но вот результат промежуточный, настораживает. В этом году не все губернаторы выполнили задачи даже по созданию рабочих мест с достойным уровнем зарплат. Не говоря уже о рентабельности действующих производств.

Александр Лукашенко:

Не выполняются мои требования по росту зарплаты. Более того, она еще и выплачивается не вовремя. И это ответственность премьер-министра и первого вице-премьера. Вы знаете, что тема занятости и своевременной выплаты зарплат под моим особым контролем. И своих жестких установок в этом вопросе я менять не намерен, потому что люди хотят каждый день кушать и во что-то одеть детей, чтобы отправить в школу и в детский сад. Не мне вам это объяснять.

Такое впечатление, что иногда эффективность пытаются заменить большими объемами выпуска товаров плохо продающихся на рынке. Итог – работа в убыток. Не говоря уже о поиске инвесторов вместо выбивания дотаций из бюджета. Александр Лукашенко:

Где проекты и инвестиции? Даже по имеющимся инвестпроектам работа ведется некачественно. Не соблюдаются сроки реализации, отдача от них очень низкая. Я еще раз подчеркиваю – инвестиции не ради инвестиций. Инвестиции такие должны быть, которые оставляют что-то в стране. К нам много приходит инвесторов, которые просят освобождение от налогов, социальных обязательств. Спрашивается: зачем нам нужны такие предприятия. Еще и зарплату мизерную платят. Инвестор должен приходить в страну: настал тот период, и работать на общих условиях. Льготы только тем, в ком мы жизненно заинтересованы. В районах, городах должны быть созданы условия и стимулы для трудовых ресурсов под потребность экономики регионов.

Национальной экономике нужны солидные инвесторы. Потому что тогда это не просто попытка быстро заработать на людях и вывести деньги, а новые предприятия и рабочие места на десятилетия вперед. Современные производства выживают, если выпускают современный продукт с высокой добавленной стоимостью. Вот и зарплата на таких производствах, как правило, достойная. Регионам нужны такие инвесторы. Губернаторам надо активнее выполнять поставленные Президентом задачи, постоянно внедрять что-то новое.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Мы этим тоже путем идем рядом с зарубежными компаниями. В частности австрийские компании к нам приходят. Создаем условия, строим технопарки у себя. А это тоже площадки, на которых появятся высокотехнологические производства.

В том, что на местах недорабатывают, понятно не только по итогам свежих поездок Президента в Барановичи и Могилевскую область. Весенние полевые работы начались с проблем. 503 единицы техники обнаружены в нерабочем состоянии. Полторы тысячи единиц не прошли техосмотр. Причина все та же – отсутствие порядка.

Успех на земле – это соблюдение технологий. В противном случае растут расходы, съедая потенциальную прибыль. Что в заготовке кормов, что в их хранении. Все просто. Не справились с заготовкой кормов? Приходится их закупать. А это – деньги.

Александр Лукашенко:

Это ваши затраты. Отсюда и нехватка денег на текущие нужды. В итоге нынешнее финансовое положение ряда организаций не позволяет повысить привлекательность сельхозтруда, который остается одним из самых низкооплачиваемых. И кто, скажите, туда пойдет работать на такую заработную плату? Должна быть жесточайшая диктатура технологии производственной дисциплины. Об этом мы говорим чуть ли не на каждом совещании. Но, как вы почувствовали, никто никого уговаривать больше не будет. Бесхозяйственность ваша нетерпима. Нынешний год, как мы договаривались, это год наведения порядка. Приведение нашей Беларуси в порядок, чтобы она вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой.

Логика здесь самая понятная – надо просто навести порядок. И поддерживать его на постоянной основе. Как было сегодня метко подмечено: если каждый будет на 100 % выполнять, о чем говорит – бардак исчезнет.

И возможностей повысить уровень жизни на селе станет больше. На практике оказывается, что часто достаточно привести в порядок 5-6 объектов на производстве. Положительных примеров у крепких хозяйственников хватает.