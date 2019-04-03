Леонид Заяц и Михаил Русый вступили в новые должности в Могилёвской области

Новости Беларуси. 3 апреля официально вступил в должность новый председатель Могилевского облисполкома. Кандидатуру Леонида Зайца, назначенного Президентом, депутаты областного совета утвердили на внеочередной сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Уважаемый, Леонид Константинович, я искренне поздравляю вас со столь высокой должностью и той ответственностью, которая возложена на вас.
Я обращаюсь ко всем вам, уважаемые коллеги, которые будут работать вместе и под руководством Леонида Константиновича. У вас есть два года на то, чтобы область вышла в число передовых в нашей стране. Поэтому я желаю вам успехов в этой работе, и чтобы все планы, задачи, которые стоят перед вами, были реализованы.
Последние шесть лет Леонид Заяц возглавлял аграрную отрасль страны. Почти всю свою трудовую деятельность он посвятил сельскому хозяйству: прошел путь от тракториста до министра. Теперь первоочередная задача руководителя региона – поднять исполнительскую дисциплину на более высокий уровень, обеспечить развитие Могилевской области и сделать ее передовой, как того требует Президент.
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Депутатам областного совета представлен и новый помощник главы государства, главный инспектор по Могилевской области Михаил Русый. До недавнего времени опытный управленец занимал в белорусском правительстве должность вице-премьера.