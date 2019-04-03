Леонид Заяц и Михаил Русый вступили в новые должности в Могилёвской области

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Уважаемый, Леонид Константинович, я искренне поздравляю вас со столь высокой должностью и той ответственностью, которая возложена на вас.

Я обращаюсь ко всем вам, уважаемые коллеги, которые будут работать вместе и под руководством Леонида Константиновича. У вас есть два года на то, чтобы область вышла в число передовых в нашей стране. Поэтому я желаю вам успехов в этой работе, и чтобы все планы, задачи, которые стоят перед вами, были реализованы.