«Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский АПК будет справляться с последствиями аномальной жары

Новости Беларуси. Беларусь во власти жары. Высокий плюс без преувеличения определяет правила поведения во всех сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно остро эта ситуация сказывается на сельском хозяйстве: знойный июнь и отсутствие дождей могут напрямую отразиться на посевах. Об этом глава государства говорил накануне, назначая новых руководителей (подробнее здесь). К теме погоды Александр Лукашенко вернулся и 12 июня, принимая с докладами министра сельского хозяйства и профильного вице-премьера. Президент поставил задачу взять ситуацию под контроль буквально в каждом хозяйстве. С подробностями – корреспондент Анастасия Иванникова.

Это лето для Беларуси привычным точно не назовешь. Столбик термометра уж очень быстро набирает скорость – за +30 изо дня в день. 11 июня и вовсе побили температурный рекорд, который был установлен 82 года назад – настольно жарко в белорусской столице было лишь в июне 1937-го. «Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы Взять ситуацию под контроль нужно в каждой области, регионе, хозяйстве. Не случайно 11 июня во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко четко поставил задачи: сделать нужно все возможное, отнестись по-хозяйски (в первую очередь убрать подсохшие посевы) и ни в коем случае ничего не потерять, несмотря на климатические аномалии. Грамотное руководство – залог успеха. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями Ведь хороший урожай – залог всего. К тому же это и экономическая безопасность страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация очень серьезная. На востоке, на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. На легких почвах уже, я смотрю, начались пожелтения посевов, поэтому надо не упустить время: такие посевы надо вовремя убрать. Сейчас идет заготовка сенажа. Надо по-хозяйски посмотреть в связи с этими климатическими условиями, что предпринять в растениеводстве. Ни в коем случае ничего не потерять.

Масло в климатическую проблему подливает и прошлый неурожайный год – зернофуражных резервов нет. Это еще одна проблема, которая сейчас вышла на первый план. Ставку можно делать на кукурузу. Тем более есть технология, которую освоили, можно сказать, по всей Беларуси.

Консервация кукурузного зерна в рукава – этот способ активно используют, например, в Западной Европе. Основан он на принципе герметичного хранения. Главное преимущество супергерметичной упаковки – потери кормов сведены к минимуму. Такой корм приходится по вкусу животным.

Александр Лукашенко:

Прошлый год был катастрофически неурожайным, и нам пришлось практически все резервы зернофуража использовать. То есть зернофуражных резервов сегодня нет. Если мы то, что сейчас растим на зерно, уберем в сенаж, в траншеи, надо восполнять чем-то зерновую группу. И тут особая надежда на кукурузу. У нас есть технология консервации кукурузного зерна в рукава. Очень хорошая технология, и я уже однозначно на этом настаиваю. Тоже проверено мною. Поедаемость идеальная, скот любит этот корм. И он будет для нас, наверное, дешевле, чем сушить.

Что такое качественный корм, не понаслышке знают в хозяйстве, которое считается одним из крупнейших в Гомельской области. Специализируется на производстве мяса, молока, выращивании картофеля и овощей. Но в 2019 году жара подбросила трудностей.

Андрей Саханков рассказывает: в Гомельский район из Могилевской области приехал 5 лет назад. Но к высоким температурам и ежегодным природным аномалиям привыкнуть не может до сих пор. К примеру, на этом поле, казалось бы, по технологии сделано все. Но ячмень буквально сгорел от жары – урожай уже не спасти.

Андрей Саханков, руководитель сельхозпредприятия:

Видите, какая ситуация, как высохла культура. При таком жестком недостатке влаги растения не вытягивают. Можно сказать, высыхают на корню. Мы с этой ситуацией не намерены мириться, мы проводим и будем проводить уборку этой высохшей массы, класть ее в ямы, чтобы не остаться без кормов и пересевать другими культурами. Однолетними, такими как сорго-суданковый гибрид, просо и другие. Поэтому без кормов мы не останемся.

Гомельский регион не зря назвали самым сложным. Такая жаркая ситуация повсюду. Аграрии даже боятся повторения прошлого года. Тогда, чтобы не остаться без корма, ставку сделали как раз на упомянутую накануне Президентом кукурузу. Не прогадали.

В этом году тоже рассчитывают на царицу полей. Только на этот раз посевные площади кукурузы удвоили. Главное, чтобы жара хоть немного отступила.