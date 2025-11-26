«Подходим к 9 тысячам удоям молока на корову» – побывали в агрокомбинате «Туча» и поговорили с директором

Сельскохозяйственная отрасль – один из локомотивов роста экономики нашей страны. Только в агропромышленном комплексе Центрального региона трудятся около 50 тысяч специалистов. Более четверти от объема общей сельхозпродукции производится именно в Минской области. Рекордные урожаи, рост производства молока – это стало возможно благодаря высокому профессионализму работников, внедрению современных технологий и новейшей техники, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Директор агрокомбината «Туча» Владимир Захарчук свою карьеру в сельском хозяйстве начинал здесь с должности ветврача. Далее в трудовой были разные должности – главного зоотехника, потом заместителя директора по животноводству. Уже 11 лет руководит предприятием. Дисциплина и порядок для него на первом месте.

Владимир Захарчук, директор агрокомбината «Туча»:

Это результат именно работы команды, всего коллектива агрокомбината. Целенаправленный, упорный труд приводит к достижению и показателям таким, что, допустим, мы уже подходим к 9 тысячам удоя молока на корову. Где есть молоко, там есть деньги – это экономика, благосостояние работников, развитие предприятия. Всегда нужно развиваться и идти вперед. У нас строится телятник, мы к новому году везем 300 голов – группа два-шесть месяцев планируется. Планируется закупить у нас новый картофелесортировальный пункт. Уже площадку подготовили, заасфальтировали. Много чего планируется. Приобрели недавно только что зерноуборочный комбайн. Дальше планируется погрузчик «АМКОДОР» купить. МАЗ в 2025 году купили новый, камнеуборочную машину. К новому году планируем дальше купить еще новый кормораздачник, также технику МТЗ покупаем. Мы не стоим на месте, постоянно что-то приобретаем и развиваемся.