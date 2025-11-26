Всегда была в передовиках – за что оператор машинного доения удостоена госнаграды, узнали у замдиректора сельхозпредприятия
Сельскохозяйственная отрасль – один из локомотивов роста экономики нашей страны. Только в агропромышленном комплексе Центрального региона трудятся около 50 тысяч специалистов. Более четверти от объема общей сельхозпродукции производится именно в Минской области. Рекордные урожаи, рост производства молока – это стало возможно благодаря высокому профессионализму работников, внедрению современных технологий и новейшей техники, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Недавно в рамках профессионального праздника чествовали лучших работников сельского хозяйства. Награды вручили 20 труженикам предприятий области, в их числе работники МТК, механизаторы, а также руководители. Оператор машинного доения Татьяна Гусева в хозяйстве «Грицкевичи» свыше 30 лет. За все время стала настоящим профессионалом своего дела. Работа, конечно, нелегкая, но всегда приятно видеть результат.
Татьяна Гусева, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
Я приехала из России. Жила моя тут сестра, она нас переманила сюда. В 1990 году мы приехали с мужем, с одним ребенком. С 1990 года я в этом хозяйстве работаю на одном и том же месте, никуда не уходила. Родились у меня трое детей тут, уже внуки пошли. Уже, как говорится, корни пустила. Хозяйство неплохое, зарплата хорошая. Как говорится, детей надо учить, воспитывать. Зарплата позволяет. Вообще нравится в деревне, в хозяйстве. С животными люблю работать. У меня трехразовая дойка. Начинаю я свою работу в 4:00, потом иду на обеденную дойку к 12:00 и вечерняя дойка – уже к 17:00. Каждый день одинаково не получается, потому что поголовье разное. Растелые могут сегодня растелиться в пять, завтра может не быть, послезавтра может быть восемь. Так что поголовье меняется. На каждой работе, если будешь относиться, неважно, кем ты работаешь – телятницей, дояркой или бухгалтер, экономист – главное выполнять свою работу по совести, тогда что-то получишь. Главное, надо уметь ждать, не торопиться.
Это не первая награда Татьяны Гусевой. Четыре года назад она также была отмечена медалью на высоком уровне. Получила благодарственные письма. Приятно, что замечают не только в районе, но и в стране.
Елена Левшик, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
Татьяна у нас постоянно была в передовиках, награждалась. Потому что действительно человек, который любит свою работу и отдается со всем своим вниманием, любовью, потому что коровок нужно любить. Они этим платят, чувствуют. Поэтому для нее, наверное, самое важное – она никогда не делала для награды, просто работала. Вставала рано, уходила поздно. Она никогда не глядела на время, потому что надо так надо. Поэтому, наверное, награда нашла ее. Конечно, было очень приятно читать указ Президента, что именно два человека из Несвижского района, нашего соседнего хозяйства, награждены такой высокой наградой.
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