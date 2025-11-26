Всегда была в передовиках – за что оператор машинного доения удостоена госнаграды, узнали у замдиректора сельхозпредприятия

Сельскохозяйственная отрасль – один из локомотивов роста экономики нашей страны. Только в агропромышленном комплексе Центрального региона трудятся около 50 тысяч специалистов. Более четверти от объема общей сельхозпродукции производится именно в Минской области. Рекордные урожаи, рост производства молока – это стало возможно благодаря высокому профессионализму работников, внедрению современных технологий и новейшей техники, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Недавно в рамках профессионального праздника чествовали лучших работников сельского хозяйства. Награды вручили 20 труженикам предприятий области, в их числе работники МТК, механизаторы, а также руководители. Оператор машинного доения Татьяна Гусева в хозяйстве «Грицкевичи» свыше 30 лет. За все время стала настоящим профессионалом своего дела. Работа, конечно, нелегкая, но всегда приятно видеть результат.

Татьяна Гусева, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Грицкевичи»:

Я приехала из России. Жила моя тут сестра, она нас переманила сюда. В 1990 году мы приехали с мужем, с одним ребенком. С 1990 года я в этом хозяйстве работаю на одном и том же месте, никуда не уходила. Родились у меня трое детей тут, уже внуки пошли. Уже, как говорится, корни пустила. Хозяйство неплохое, зарплата хорошая. Как говорится, детей надо учить, воспитывать. Зарплата позволяет. Вообще нравится в деревне, в хозяйстве. С животными люблю работать. У меня трехразовая дойка. Начинаю я свою работу в 4:00, потом иду на обеденную дойку к 12:00 и вечерняя дойка – уже к 17:00. Каждый день одинаково не получается, потому что поголовье разное. Растелые могут сегодня растелиться в пять, завтра может не быть, послезавтра может быть восемь. Так что поголовье меняется. На каждой работе, если будешь относиться, неважно, кем ты работаешь – телятницей, дояркой или бухгалтер, экономист – главное выполнять свою работу по совести, тогда что-то получишь. Главное, надо уметь ждать, не торопиться.

Это не первая награда Татьяны Гусевой. Четыре года назад она также была отмечена медалью на высоком уровне. Получила благодарственные письма. Приятно, что замечают не только в районе, но и в стране.