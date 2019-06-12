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Белорусские нефтяники поставили рекорд скорости бурения скважины в Украине

12 июня 2019 16:48
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники в Украине установили рекорд скорости. Впервые новая скважина по добыче газа введена в эксплуатацию за 3,5 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это более чем на два месяца раньше прописанного в контракте срока. Для достижения такого впечатляющего результата применялись инновационные технологии и лучшие международные практики. Кроме того, еще до начала работ наши специалисты постарались просчитать все возможные нюансы процесса.

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# Беларусь-Украина # Экономика # Сергей Савицкий

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