Белорусские нефтяники поставили рекорд скорости бурения скважины в Украине

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники в Украине установили рекорд скорости. Впервые новая скважина по добыче газа введена в эксплуатацию за 3,5 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это более чем на два месяца раньше прописанного в контракте срока. Для достижения такого впечатляющего результата применялись инновационные технологии и лучшие международные практики. Кроме того, еще до начала работ наши специалисты постарались просчитать все возможные нюансы процесса.