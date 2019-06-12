«Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы

На этот раз больше всего ударила по центру и югу страны. 12 июня с докладами к Александру Лукашенко пришли министр сельского хозяйства и профильный вице-премьер. В центре внимания не просто ситуация в сельском хозяйстве из-за погодных рекордов, но и шаги, которые помогут сохранить урожай.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы сегодня принимаем меры, чтобы посмотреть, обследовать посевы зерновых. И если будут проблемы подсыхания, то, конечно, тактика такова – убрать эти посевы на зеленый корм и провести пересев. Мы видим, что урожай сегодня есть. Уже как дальше будут погодные условия… но мы не паникуем и считаем, что наши аграрии будут принимать меры. За счет травяных кормов, за счет переброски этих ресурсов мы обеспечим животноводство и продовольственную безопасность.