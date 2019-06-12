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«Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы

12 июня 2019 18:50
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Новости Беларуси. Если белорусы к горячим погодным рекордам приспосабливаются, посевам жара уж точно не помощник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы-1

На этот раз больше всего ударила по центру и югу страны. 12 июня с докладами к Александру Лукашенко пришли министр сельского хозяйства и профильный вице-премьер. В центре внимания не просто ситуация в сельском хозяйстве из-за погодных рекордов, но и шаги, которые помогут сохранить урожай.

«Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы-4

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы сегодня принимаем меры, чтобы посмотреть, обследовать посевы зерновых. И если будут проблемы подсыхания, то, конечно, тактика такова – убрать эти посевы на зеленый корм и провести пересев. Мы видим, что урожай сегодня есть. Уже как дальше будут погодные условия… но мы не паникуем и считаем, что наши аграрии будут принимать меры. За счет травяных кормов, за счет переброски этих ресурсов мы обеспечим животноводство и продовольственную безопасность.

«Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы-7

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Анатолий Хотько # Фотофакт

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