Новости экономики за 12.06.2019

Новости Беларуси. Благодаря чему наши нефтяники смогли пробурить скважину с рекордной скоростью, и в каких электричках уже можно оплатить проезд бесконтактной картой или смартфоном? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНСТАТИРУЕТ НЕДОСТАТОК ПРОИЗВОДСТВА В СТРАНАХ ЕАЭС ЯГОД И ФРУКТОВ Евразийская экономическая комиссия рекомендует заняться выращиванием ягод и фруктов. По данным комиссии, их производство на душу населения в союзе составляет всего лишь 22 килограмма на человека в год.

Такое количество не соответствует современным требованиям здорового питания. К тому же сохраняется низкая товарность производства – около 70 % урожая выращивается в хозяйствах населения, а 95 % приходится на яблоки. Поэтому комиссия ЕЭК приняла документ, в котором прописаны рекомендации по развитию этой сельскохозяйственной отрасли. Специалисты убеждены, что они помогут изменить ситуацию. Будет активнее развиваться селекция, повысится конкурентоспособность и расширится взаимная торговля. БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ НА 33% Белорусская универсальная товарная биржа уверенно сохраняет динамику роста экспортных сделок. За первые пять месяцев 2019 года общая сумма внешнеторговых контрактов составила 476 миллионов рублей. Это +33 %. Безусловный лидер по объемам экспорта – секция лесопродукции. На нее приходится две трети объема.